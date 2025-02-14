Назад 14.02.25, 08:13 Как Трамп бьет по интересам Эстонии Повторно новоизбранный президент США Дональд Трамп уверенно вгоняет мир в состояние торговых войн. Вопреки его ожиданиям, американской экономике от этого не станет лучше. Гонка таможенных ограничений, которую он запускает, ударит по всем. В итоге пострадает и Эстония, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

Андрей Деменков. Foto: Личный архив

Различные мировые институты в последние годы отмечают тенденцию к снижению в мире индекса экономических свобод. Одним из главных факторов стало возникновение с 2020-го года все новых торговых барьеров. Виноваты не только ковид и война в Украине. Меняется в целом отношение к свободной торговле. И президент США – главный катализатор, способный радикально усугубить проблему.

Трамп поселился в Белом доме уже во второй раз, так что многие действия, при всей непредсказуемости этого весьма непостоянного человека, не становятся сюрпризом. Его одержимость таможенными пошлинами как инструментом и экономическим, и внешнеполитическим уже хорошо известна по первому президентскому сроку. На втором она только усугубилась.

Трамп все время утверждает, что США проигрывают, позволяя Китаю продавать свои товары на американском рынке по крайне низким, практически демпинговым ценам. Но выгода в таком товарообмене нередко обоюдная. И пошлины зачастую бьют по собственным интересам США.

Экспериментально доказано

Еще при нелюбимом Трампом демократе Бараке Обаме в 2009-м году американцы ввели заградительные пошлины на импорт автомобильных шин из Китая. И главная цель этой меры была достигнута: ввоз сильно подорожавших шин резко сократился, американские производители стали более конкурентоспособными и сохранили 1,2 тыс. рабочих мест. В глазах любого трамписта это выглядит как очевидная победа. В реальности она оказалась Пирровой.

Американские экономисты позднее изучили этот кейс и пришли к выводу, что пошлины нанесли вред потребителям США и экономике страны в целом. Да, рабочие места на производстве удалось сохранить. Но повышение пошлин привело к росту цен, из-за которого американские покупатели вынуждены были выкладывать в год на 1,1 млн долларов больше. Конечно, многим это не понравилось, они стали реже обновлять «обувку» своих «стальных скакунов», что привело к потере 4 тыс. рабочих мест в торговле.

ОК, Обама Трампу - не образец. Но у него есть, казалось бы, личный негативный опыт. Во время своего первого президентства он ввел десятипроцентные пошлины на импорт стали и алюминия. Как ни странно, американские промышленники, даже производители алюминия, этому не возрадовались. Впрочем, странным это может быть лишь для тех, кто не знаком с реалиями американской индустрии.

Дело в том, что в США выплавляется менее половины необходимого стране алюминия. Ликвидировать недостачу за год или даже за два невозможно, комбинаты строятся долго и для этого необходимы определенные условия. Поэтому пошлины привели лишь к тому, что американские производители вынуждены были покупать подорожавший импорт и при любой возможности сокращать его потребление. За время президентства Трампа выплавка алюминия не выросла.

Начало большого бодания

Основной поставщик металла в США – соседняя Канада, богатая дешевой электроэнергией, которая во многом и определяет расположение комбинатов по миру. И немалые мощности там принадлежат… американской компании Alcoa. Пошлины непосредственным образом ударили по ее интересам. Но компания не стала открывать новые заводы в США, наоборот, американские предприятия сокращают производство и одно за другим закрываются. Потому как пошлины не устраняют высокие издержки на выплавку металла в Штатах. И что же?

На днях Трамп подписал указ о введении новых пошлин на импорт стали и алюминия уже на уровне 25% от стоимости ввозимого товара. Видимо, решил, что десяти процентов было попросту недостаточно, чтобы загнать производителей металлов в США. Одновременно, он, похоже, забыл, что большой бизнес планирует периодами дольше одного-двух президентских сроков.

Между тем это уже второй удар Трампа по канадским торговым интересам. Первый акт театрального таможенного бодания состоялся в начале февраля, когда американский президент и канадский премьер обменялись 25-процентными пошлинами на импорт всех товаров друг друга. После непродолжительных переговоров два дня спустя обе стороны приостановили на месяц действие введенных пошлин на месяц. Так что нервозность в отношениях сохраняется.

Если Богота дрогнула, когда Вашингтон пригрозил торговыми санкциями в случае отказа принять возвращаемых нелегалов, то партнеры покрупнее и посильнее, пусть и неохотно, но займут место на ринге. Пекин уже «передал привет» Трампу на его десятипроцентные пошлины на весь китайский импорт, введя ответные - в 10-15% - на ряд американских товаров. Придержав самоые «вкусное» на будущее. Возможно, очень скорое…

Докатится и до Эстонии

В эти дни на наших глазах раскручивается маховик торговых ограничений, который скоро уже невозможно будет остановить. Любовь Трампа к размахиванию пошлинами, если он не образумится, неизбежно приведет к волне ответных мер по всему миру. Все так или иначе начнут защищать свой рынок, раз это делают другие.

Глобальная экономика уже проходила через это в начале 1930-х, когда из-за кризиса и обвала цен на товары, США в числе первых стали защищаться от дешевого импорта, чем вызвали всплеск «ответок». Но это не устранило, а усугубило проблемы в мировой экономике, выведя их на новый уровень.

На первый взгляд, Эстония защищена своим членством в Евросоюзе. На единый европейский рынок и ассоциированные с ним рынки приходится три четверти нашего внешнеторгового оборота. И все же остается еще четверть. Если вспомнить, что две трети эстонской промышленности работает на экспорт, становится очевидно, что под давлением может оказаться довольно весомая ее часть. А ведь отрасль и без того пострадала из-за отказа от дешевого российского топлива и сырья, сейчас она только-только адаптируется к изменившимся условиям. Очередной удар может нанести куда больший урон, чем если бы он пришелся по более устоявшейся экономике.

Но и те три четверти, которые приходятся на открытый для нас рынок, - не панацея. В случае затяжного усугубления внешнеторговых проблем всей Европе будет сложно: пошлины всегда ведут к удорожанию товаров и снижению экономической активности. Соответственно, и нам гарантированы подъем цен и замедление роста ВВП.