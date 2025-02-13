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  • 13.02.25, 09:46

Трамп встретится с Путиным в Саудовской Аравии, ЕС требует участия в переговорах об Украине

Вчера президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. После разговора с президентом Путиным Трамп провел часовую беседу с главой Украины Владимиром Зеленским, передает DW.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
Дональд Трамп назвал беседу с Путиным «очень продуктивной» и заявил, что лидеры государств обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. «Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне», – написал он.
Кроме того, по словам Трампа, президенты «согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне между Россией и Украиной». Поэтому, заявил он, политики договорились, что их команды «начнут переговоры немедленно». Трамп сообщил, что его встреча с Путиным пройдет в Саудовской Аравии.
После разговора с Путиными Трамп созвонился с Зеленским, об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.
«Только что говорил с Дональдом Трампом. Длительный разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд», – говорится в посте Зеленского. Президент Украины добавил, что Трамп также проинформировал его о деталях своего разговора с Путиным.
Дональд Трамп, в свою очередь, написал в соцсети Truth, что его разговор с Владимиром Зеленским «прошел очень хорошо». «Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном – встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене (на Мюнхенской конференции по безопасности, MSC – ред.»), – говорится в его посте. По словам Трампа, американскую делегацию на MSC возглавят вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
«Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пора прекратить эту нелепую войну, в ходе которой происходят массовые и совершенно ненужные СМЕРТИ и РАЗРУШЕНИЯ. Да благословит Господь народ России и Украины!» – написал президент США.
Страны Европы требуют участия ЕС
«Украина и Европа должны быть частью любых переговоров», касающихся завершения войны в Украине. Такое мнение выразили министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании, Италии, а также внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия в совместном заявлении, сделанном в среду, 12 февраля, вскоре после телефонного разговора об Украине между президентами США и России – Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
«Справедливый и долгосрочный мир в Украине – необходимое условие для надежной трансатлантической безопасности», – говорится также в этом документе. Как подчеркнули европейские дипломаты, они с радостью ожидают переговоров «с американскими союзниками» о дальнейших действиях. При этом общей целью должно стать «перемещение Украины в позицию сильного», считают авторы заявления.
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