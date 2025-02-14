Назад 17.02.25, 06:00 НКО-кочевники в Нарве вынуждены бросать помещения, в которые вкладывали деньги и силы Арендующие муниципальную недвижимость в Нарве фирмы и некоммерческие организации вынуждены переезжать с места на место по несколько раз – из-за неудобного соседства, больших коммунальных расходов и того, что у городских властей меняются планы на эту недвижимость.

Бывший детсад на улице Мыйза в Нарве пойдет под снос ради строительства новой школы. Foto: Николай Андреев

Сокращение населения заставило нарвские власти закрыть уже больше половины школ, опустело и множество детских садов. Часть этой недвижимости снесли, часть пустует, но пока отапливается в надежде найти покупателя, часть сдается городом в аренду различным организациям.

Такая недвижимость для некоторых нарвских компаний и НКО - единственное, что доступно по цене и подходит по функциональности, поэтому если возможность ее арендовать исчезнет, могут закрыться и сами организации, в том числе несущие важные социальные функции.

Но процессы оптимизации и избавления от старой недвижимости идут независимо от того, кто в данный момент занимает кресло мэра, имеет большинство в горсобрании и возглавляет городские департаменты. Правда, порой эти процессы идут несколько хаотично.

Школу снесут, чтобы построить

На прошлой неделе городские власти Нарвы объявили архитектурный конкурс на проектирование новой школы, чтобы найти наилучшее архитектурное решение для школьного здания и прилегающих территорий. По информации управы, проектирование начнется сразу после объявления результатов конкурса в мае. Строительство должно стартовать весной 2027 года.

На месте свежеотремонтированной Солдинаской гимназии будет новое школьное здание. Foto: Николай Андреев

Но до этого придется снести строения, которые сейчас расположены на месте будущей школы. В том числе большое здание Солдинаской гимназии, где пять лет назад утеплили фасады, а затем все равно решили ее закрыть и снести. Подлежат сносу и три маленьких здания бывшего детсада на улице Мыйза. В их ремонт вкладывался отнюдь не город, а арендаторы.

Сейчас здесь работает пекарня, танцевальная студия и школа для собак Lucky. В прошлом Lucky работала в трехэтажке на Кереса, 20, которая принадлежит муниципальному фонду Narva Linna Arendus и сдается в аренду отдельным организациям.

По словам тренера школы Натальи Жгун, нынешнее место им подходит гораздо больше: в распоряжении собаководов - два зала в одноэтажном здании и примыкающая огороженная территория на улице.

Преподаватель Наталья Жгун с одним из своих учеников. Foto: Николай Андреев

«Это место для нас очень хорошо. И где нам найти другое такое помещение? Но сносить его все равно будут», – вздыхает Наталья.

Как и у всех НКО в бывших детсадах Нарвы, основная статья затрат – не арендная плата, а отопление, от него прямо зависит цена услуг, которую в конечном счете платят клиенты. У школы на отопление уходит уже около 800 евро в месяц.

Улица Мыйза в Нарве. Красным цветом обозначена территория будущей новой школы, на которой будут снесены здание закрытой Солдинаской гимназии и бывший садик из трех корпусов. Голубым цветом обозначено здание закрытого детсада «Золотая рыбка», который город пытается продать. Foto: Narva Linnavalitsus

На строениях на Мыйза, 1 до сих пор можно видеть названия организаций, которых здесь уже нет. В «Матвейке» дети с особыми потребностями учились танцам на инвалидных колясках. Организация не справилась со счетами за отопление в старом, неутепленном здании еще пять лет назад, когда тепло стоило почти втрое дешевле. Танцоры продолжают представлять Эстонию на международных соревнованиях, но живут теперь в Таллинне.

«Умка» четвертый раз начинает все с начала

Еще одна забытая на Мыйза вывеска принадлежит «Умке» – это НКО занимается обучением детей, в том числе с особыми потребностями. Было время, когда на занятия ходили до 250 детей, сейчас – около 60, рассказывает ДВ сооснователь «Умки» Николай Алешко.

Сейчас он своими руками делает ремонт уже на четвертом месте деятельности. Вдобавок к учебному и игровому классу у НКО теперь появится мастерская, где дети с особыми потребностями смогут собирать поделки, развивая мелкую моторику.

Бывший детский сад на улице Уускюла в Нарве стал четвертым местом обитания для «Умки». Foto: Николай Андреев

«Умка» тоже начинала работать в городском здании на Кереса, 20. Уже там соседкой «Умки» была психолог Светлана Яксон из НКО Uus Valgus. Обе организации не ужились с соседями: диспетчерской службе такси мешали шумные дети с особыми потребностями.

«Умка» и Светлана Яксон переехали в городское здание на Линда, 4, в котором размещаются множество некоммерческих организаций. Но здание славится в Нарве холодом, плохой водопроводной водой и большими коммунальными платежами, а раньше постоянной проблемой были ночевавшие там бездомные.

Светлана рассказывает, что однажды из-за протекающей крыши ее кабинет залило, вышел из строя планшет. Николай замечает, что несмотря на это за отопление, еще когда оно было значительно дешевле, приходилось отдавать по 800 евро в месяц.

«Умка» переехала в бывший садик на улице Мыйза. Хотя из-за роста цен экономии не получилось, а в комнате было холодно и сыро. Тем не менее, Николай отремонтировал помещение, после чего узнал, что город решил это здание сносить.

«Руки опускаются, когда тебе дают помещение, но неизвестно, на какой срок. Если бы была возможность выкупить в собственность закрытое здание детсада по остаточной стоимости, можно было бы даже продать квартиру ради этого», - говорит он.

Но в реальности денег от продажи квартиры не хватило бы. Сейчас город продает еще один закрытый детский сад. При рыночной стоимости 130 000 евро (по мнению оценщика), город хотел за него более полумиллиона. Недавно цену снизили в два раза. По словам вице-мэра Марины Шуруповой, город по-прежнему надеется найти покупателя.

Здание закрытого детского сада из двух корпусов продается за четверть миллиона евро. Foto: Николай Андреев

Не дожидаясь неизбежного сноса, «Умка» переехала в другой закрытый садик на улице Уускюла. Здесь к ней снова присоединилась психолог Светлана Яксон – если потесниться, можно сэкономить на коммуналке. Отопление их помещений в прошлом месяце стоило 900 евро, но здесь тепло и сухо, а само здание – в хорошем состоянии.

Это здание в прошлом году часто упоминали в нарвской прессе. Соседом «Умки» тогда был молодежный центр RLK, который ставил своей главной задачей оградить подростков от влияния улицы. Здесь они могли заниматься в спортзале, играть в компьютерные игры и общаться между собой под присмотром взрослых.

В отличие от НКО, с которыми общался корреспондент ДВ, RLK получал городскую субсидию в 10 000 евро в год. Как рассказывал « Нарвской газете » соучредитель RLK Эдуард Пирк, этих денег перестало хватать на оплату коммунальных услуг, а в прошлом году субсидию и вовсе не дали. Чтобы погасить долг в 4000 евро, Пирк распродал имущество RLK, закрыл центр и вернул помещения городу.

Но пустыми они стояли недолго – по словам собеседников ДВ, площадей такого типа нарвским НКО не хватает. «Если бы дали целый детский сад, много специалистов туда собралось бы», – говорит Светлана Яксон.

По словам Светланы и Николая, в последнее время резко выросла потребность в репетиторах по эстонскому и русскому языку, а проблемы с развитием речи появились даже у здоровых детей, которые приходят на занятия. Поэтому потребность в учебных помещениях растет.

Удобен бывший детский сад и для летних лагерей, которые проводят и «Умка», и Uus Valgus. Правда, в бывшем детсаду на Уускюла в 2019 году Департамент городского хозяйства заказал демонтаж забора – чтобы дети из окрестных домов могли пользоваться опустевшей игровой площадкой. Летний лагерь для детей с особыми потребностями здесь теперь проводить небезопасно: дорога рядом.

Йоги занимаются спокойно

Нарвский центр йоги (International Association for Human Values - Estonia MTÜ) раньше тоже работал в бывшем детсаду на Уускюла. По словам преподавателя йоги Александра Могутова, это место на окраине города было неудобным для посетителей, и шесть лет назад организация перебралась в точно такой же бывший детсад ближе к центру – на Энергия, 4б.

Учитель йоги Александр Могутов рад, что перевез свою организацию из садика на Уускюла в точно такой же садик на Энергия. Foto: Николай Андреев

Сейчас в соседях у йогов две религиозные общины и клуб турпоходов Stepihunt. В соседнем, точно таком же здании работают еще несколько организаций.

«Мы за свой счет сделали полный ремонт помещений, чтобы здесь полноценно заниматься», – рассказал Александр Могутов. По его словам, почти все делали своими руками, только санузлы доверили специалистам.

Занятия по йоге проходят шесть дней в неделю. Самая большая группа – 15-20 человек – это пенсионеры. Отдельно занимаются более продвинутые йоги и школьники, здесь же обустроили кабинет для аюрведического массажа.

В этой организации самая большая статья расходов – тоже отопление. Если арендная плата – всего 150 евро в месяц, то тепло сегодня съедает 600-700 евро. Этой зимой из-за его подорожания пришлось увеличить стоимость занятий.

«Если бы мы так начинали, мы бы не справились вообще. Сейчас мы уже набрали группы, они стабильные. – рассказал Александр Могутов. – В течение недели наши занятия посещают 50-70 человек, и это радует».

Йогой в бывшем детском саду на улице Энергия занимаются люди от школьного до пенсионного возраста. Foto: Николай Андреев

Взаимодействием с городскими чиновниками он доволен. Хотелось бы, конечно, для экономии утеплить чердак и входные двери, говорит учитель йоги, но понимает, что городской бюджет ограничен.

Когда-то здесь в окружении пятиэтажек работали сразу три детских сада. Первый был снесен много лет назад. Затем в управе возник проект строительства нового большого детского сада в этом районе. Для этого решили снести два оставшихся садика на Энергия. Чиновники предупредили арендаторов, что в 2023 году их договоры аренды будут расторгнуты.

В качестве нового места йогам предложили класс в Доме народов – это бывшее здание Шестой школы, классы в котором городские власти сдают в аренду национально-культурным обществам Нарвы.

Два детсада на Энергия в Нарве в середине прошлого века были построены по тому же проекту, что садик на Уускюла. Более толстые стены дают некоторую экономию на отоплении. Foto: Николай Андреев

«Когда было принято решение о том, что это здание будет сноситься, и мы должны были отсюда выехать, у нас решение было только одно – мы просто закрываемся и уходим в чистое поле. Класс, который нам предложили в Доме народов – очень маленькое помещение, мы могли там разместить в лучшем случае человек десять, и окупаемость была бы под вопросом. А поднимать цены было нереально», – рассказал Александр Могутов.

Пока проект нового детсада на Энергия отложен на неопределенный срок, и арендаторы продолжают работу на прежних местах. Но их будущее остается под вопросом.