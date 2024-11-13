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  • 13.11.24, 14:15

Ведущий курсов предпринимательства: а может, не стоит превращать хобби в бизнес?

В Нарве около 80 любителей рукоделия, кулинарии, людей творческих профессий записались на бесплатные курсы для начинающих предпринимателей. Они стремятся монетизировать свои увлечения. Но преподаватель курсов Антон Осиповский убеждает учеников, что во многих случаях этого лучше не делать.
В Нарве начались курсы для творческих людей, которые решили монетизировать свои увлечения. Но преподаватель Антон Осиповский предлагает хорошо подумать, а надо ли это делать?
  • В Нарве начались курсы для творческих людей, которые решили монетизировать свои увлечения. Но преподаватель Антон Осиповский предлагает хорошо подумать, а надо ли это делать? Foto: Николай Андреев
Курсы профинансировал Фонд справедливого перехода, НКО Wildstream получило на их проведение 194 тысячи евро.
«Это двухлетний проект, он направлен на поддержку микропредприятий, – рассказал основатель НКО Артем Поляк. – Основная целевая группа – люди, которые занимаются творчеством и хотят дорасти до зарабатывания денег. Наша цель – достичь того, чтобы люди не боялись открыть свои OÜ, MTÜ, FIE – то есть юридически открыть свою фирму».
На курсы записались 80 человек, от молодежи до пенсионеров. Но посещают не особенно дисциплинированно – так, на второй лекции, которая прошла в нарвской ратуше, было около 40 человек.

Как продавать то, что уже умеешь делать?

Участница курсов Ирина Башурова рассказала ДВ, что училась в Англии делать фетровые шляпы.
«Я окончила в Англии колледж, в котором учились практически все известные модисты страны. Там преподавали учителя, которые делали шляпы королеве и королевской семье. Так что образование у меня есть, и я люблю это дело. Пока я жила в Англии, я занималась этим, и когда вернулась в Эстонию – тоже, но потом ушла в декрет».
Сейчас ее дети подросли, и она решила вернуться к любимому занятию, запустив, по ее словам, более коммерческую, более повседневную линию – не только фетровые шляпы, но и пошитые из ткани.
Елена Круглова, пенсионер, а в прошлом педагог, решила превратить в бизнес свое увлечение рукоделием:
«Мы планируем открыть семейную фирму – с дочерью и с моей сватьей. Дочь с отличием окончила училище по специальности “мультимедиа”, сейчас учится на организатора бизнеса. Я вяжу, вышиваю, занимаюсь рукоделием. Сватья у меня очень хорошо шьет. Я на пенсии – мне скучно, сватья – безработная, поэтому мы решили развернуть свой бизнес».
Елена не думает, что дело быстро начнет приносить хороший доход, учитывая экономическую ситуацию, но это ее не останавливает.

Зарабатывать, а не только наслаждаться

Антон Осиповский, соорганизатор и ведущий курсов, на занятии давал советы, на что обратить внимание в начале своего дела, разбирал кейсы некоторых участников. Но значительную часть выступления он отговаривал участников превращать свое хобби в бизнес.
«Я отговариваю, потому что люди часто могут заблудиться в своих рассуждениях, пытаясь сбалансировать – и хобби продолжать каким-то образом, и делать бизнес, – поясняет Осиповский. – Но бизнес предполагает огромное количество процессов, которыми люди и не предполагали заниматься”.
По его словам, если человеку нравится готовить, это вовсе не означает, что ему понравится владеть и управлять рестораном.
«Если человеку нравится делать украшения для своих любимых людей, подолгу заниматься этим где-то в мастерской, то это прекрасное хобби, – приводит другой пример Антон Осиповский. – Но в тот момент, когда он понимает, что должен производить прогнозируемое количество украшений, которое позволит ему зарабатывать на хлеб, а еще лучше – сберегать часть заработанного, в этот момент хобби становится бизнесом».
По его словам, человеку стоит осознать для себя, действительно ли он внутренне готов к этому. Если да, то нужно четко представлять себе все бизнес-процессы и создать бизнес-модель, которая позволит зарабатывать, а не заниматься рукоделием в удовольствие.
Организатор курсов Антон Поляк даст участникам практику на весенней ярмарке хуторян, которую он также организует.
  • Организатор курсов Антон Поляк даст участникам практику на весенней ярмарке хуторян, которую он также организует. Foto: Николай Андреев

Учиться продавать будут на ярмарках

Поддержанные фондом курсы предпринимательства включают и практику – летом участники смогут продавать на ярмарках в разных местах Эстонии, при этом им компенсируют часть взноса для участия и транспортных расходов.
Еще до этого, весной участники курсов получат бесплатные торговые места на фестивале Viru Talu Fest, который также организует Артем Поляк. Фестиваль впервые прошел весной 2024-го в Ольгина под Нарвой и собрал три сотни ремесленников и хуторян со всей Эстонии. Следующей весной ожидаются также продавцы из Латвии, Литвы и Финляндии.
По опыту Поляка, у ремесленников, которые решили торговать на ярмарке, часто не оказывается самого элементарного оборудования – столов, палаток, транспорта:
«Мы сейчас работаем, чтобы в новую меру поддержки, которая откроется весной, подать новый проект. Мы хотим с его помощью приобрести инвентарь, который люди смогут использовать в своих “стартапах”. Скорее всего, это будет для них бесплатно, просто нужно будет заранее бронировать», – обещает он.

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