Назад 18.02.25, 10:34 Kiviõli Keemiatööstus не закроется: суд завершился компромиссом Предприятие Kiviõli Keemiatööstus, которое является главным работодателем для города Кивиыли и обеспечивает его отоплением, достигло в суде компромисса с Департаментом окружающей среды по поводу допустимых уровней выбросов в атмосферу.

Цех маслозавода в городе Кивиыли. Foto: Николай Андреев

Департамент требовал от предприятия установить фильтры, чтобы снизить уровень выбросов в атмосферу. Как ранее писали ДВ , в противном случае завод должен был закрыться к концу 2024 года. Однако установкой фильтров предприятие не занималось, поскольку с департаментом шел спор по поводу того, какой уровень выбросов допустим и какие фильтры нужны.

Kiviõli Keemiatööstus производит сланцевое масло. Технология производства масла из сланца такова, что помимо него получают и сланцевый газ, который сжигается на электростанции для получения электричества, а остаточное тепло, которое также образуется при этом, уходит в городские теплосети. Это наиболее дешевый способ центрального отопления из возможных для Кивиыли.

«Электростанция у нас, скажем так, довоенная. Котлы несколько раз переоборудовали, но, как и у VKG, основное топливо у нас – сланцевый газ, хотя нормативы были даны, как на природный – а это разные вещи! Из сланцевого газа такие выбросы не получить без очень серьезных инвестиций – надо целый заводик строить, чтобы улавливать загрязнения», – рассказал ДВ руководитель Kiviõli Keemiatööstus Прийт Орумаа.

«Мы договорились, что у нас будут такие же нормативы, как и у других производителей сланцевого масла», – добавил он.

У Kiviõli Keemiatööstus есть четыре года на строительство фильтров, также стороны договорились о сроках промежуточных этапов – проектирования, выбора поставщика и монтажа.

Прийт Орумаа на своем рабочем месте. За его спиной – не художественное произведение, а старинный чертеж, показывающий принцип производства сланцевого масла.

Прийт Орумаа затрудняется уточнить сумму инвестиций, которые потребуются для выполнения экологических требований, пока не получены актуальные ценовые предложения.

«10, может быть 15 миллионов, а может и больше, – говорит он. – В течение этого года выяснится, сколько это будет стоить. Есть два-три поставщика, которые в состоянии это сделать в срок».

Предприятие также взяло на себя обязательство переоборудовать на древесную щепу один котел электростанции. Это позволит продолжать теплоснабжение города за счет старой электростанции, даже если сланца уже не будет.

Дело в том, что проблемой Kiviõli Keemiatööstus также является доступность сырья. Сейчас в сланцевом карьере, где ведется добыча, сырья осталось на три-четыре года, говорит Прийт Орумаа. Но бюрократические препятствия для решения проблемы теперь устранены. Есть разрешение на геологическое исследование, которое по закону необходимо провести, чтобы просить разрешение на расширение существующего карьера. Этот процесс также займет несколько лет.

«Если мы получаем дополнительный сланец, до 2035 года мы точно сможем работать, – рассказал Орумаа. – Если не получаем – тогда только до 2028-2029 года. Но я думаю, что проблема со сланцем тоже решится, ведь нам много не надо – только 10 миллионов тонн. На полкилометра нужно расширить наш карьер – и все».