Назад 22.01.25, 06:00 Отопление в одной части Кохтла-Ярве постоянно дорожает, а в другой может подешеветь на 38% Город Кохтла-Ярве строился вокруг сланцевых шахт и предприятий, поэтому он состоит из пяти отдельных районов, разбросанных по территории, поделенной между несколькими волостями. Центральное отопление в самых больших районах зависит от сланца – так же, как в Кивиыли, но совсем не так, как в Нарве.

Большую часть Кохтла-Ярве компания Gren Viru отапливает остаточным теплом от завода VKG. Foto: Николай Андреев

Два района Кохтла-Ярве, а также соседний город Йыхви отапливаются остаточным теплом сланцеперерабатывающего предприятия Viru Keemia Grupp, и отопление здесь дешевле среднего по Эстонии. Еще одна часть города «сидит» на той же трубе с горячей водой от VKG, но платит за отопление значительно больше. Однако здесь цены вскоре могут резко упасть.

Еще две части города отапливаются своими котельными, и там жители жалуются на постоянное подорожание тепла. А многие жители полузаброшенных домов Кохтла-Ярве и вовсе установили в своих квартирах собственные газовые котлы.

Лишнее тепло обогревает город

Акционерное общество Gren Viru обеспечивает центральное отопление в Йыхви, в Ахтмеской и Ярвеской частях города Кохтла-Ярве. Gren Viru – это третья по величине теплосеть в Эстонии. Цена отопления для конечных потребителей с учетом НСО – 76,6 евро за МВт-ч.

Для сравнения, в Нарве после нашумевшего повышения оно стоит 132,9 евро за МВт-ч, когда тепло поступает с резервной газовой котельной, или 90 евро за МВт-ч, когда работает сланцевая Балтийская электростанция.

До того, как осенью 2022 года кохтла-ярвескую компанию купило АS Gren Tartu, она называлась VKG Soojus и была частью концерна VKG. Но тепловая энергия (то есть горячая вода) в трубы Gren Viru по-прежнему поступает с маслозавода VKG в Ярвеской части города.

Это остаточное тепло, которое образуется на производстве, его в любом случае нужно как-то утилизировать, и десятилетиями система центрального отопления охлаждает завод, отапливая город. К слову, таким же образом устроено центральное отопление в Кивиыли

Насосная станция в Ахтме, куда горячая вода приходит по 17-километровой теплотрассе с завода VKG в Ярвеской части Кохтла-Ярве. Foto: Николай Андреев

В Нарве ситуация другая. 11-й энергоблок Балтийской электростанции производит одновременно тепло для Нарвы и электричество для энергорынка, непосредственно сжигая сланец (последние годы – сланец с добавлением древесной щепы). Это требует больших затрат на покупку квот на выбросы углекислого газа, поэтому, когда электричество на рынке дешевое, производство на Балтийской электростанции нерентабельно, и тепло в Нарву поставляет резервная газовая котельная.

По словам руководителя Gren Viru Андреса Клаасмяги, раньше остаточным теплом от предприятия VKG отапливалась только Ярвеская часть Кохтла-Ярве, в которой предприятие и расположено. Ахтмескую часть и находящийся рядом с ней город Йыхви отапливала отдельная сланцевая ТЭЦ. Но более десяти лет назад ее закрыли, вместо нее построили резервную газовую котельную, а от VKG из Ярвеской части провели магистральную теплотрассу длиной около 17 км, по которой теперь остаточное тепло с маслозавода поступает в Ахтме и Йыхви.

В Нарве городские власти также предлагали построить новую теплотрассу, чтобы использовать тепло маслозаводов Enefit Power, расположенных в 25 км от города. Но в данном случае, по словам руководителей компании, это технически неосуществимо.

Руководитель Gren Viru Андрес Клаасмяги показывает на карте местность, где когда-то была сланцевая ТЭЦ, а теперь резервная газовая котельная и насосы, качающие горячую воду из другой части города. Foto: Николай Андреев

Дешевое тепло течет мимо

17-километровая магистральная теплотрасса из Ярвеской в Ахтмескую часть транзитом проходит через поселок Сомпа, тоже входящий в Кохтла-Ярве. Здесь муниципальная компания OSK Grupp покупает у Gren Viru тепло, которое с помощью теплообменников и насосов на промежуточной станции отправляется в батареи жителей поселка.

Окончательная цена для клиентов в Сомпа сейчас – 106 евро за МВт-ч, хотя то же самое тепло, из той же самой трубы, проходя еще несколько километров до Ахтме, стоит там всего 76,6 евро за МВт-ч.

Жители Сомпа много лет жалуются на холод в своих квартирах. При этом программа «Инсайт» на ETV+ рассказывала, что они платят за отопление от 200 до 400 евро в месяц. Одной из главных причин называлось техническое состояние старых трубопроводов внутри ветшающих домов поселка.

30 января городское собрание Кохтла-Ярве рассмотрит предложение продать теплосети Сомпа в собственность Gren Viru всего за 10 000 евро.

Член совета OSK Grupp, муниципальный депутат Сергей Бучинский рассказал, что эта цифра появилась на основе исследования, заказанного независимой компании. «Этот актив для нас минусовой, он нам вообще не нужен, мы периодически дотировали фирму», – рассказал он ДВ.

Поселковый клуб Сомпа. Здесь на 26 января 2025 года городские власти Кохтла-Ярве назначили инфочас, на котором мэр Хенри Казело и другие руководители города собираются рассказать жителям о плане продать местные теплосети. Foto: Николай Андреев

Руководитель Gren Viru Андрес Клаасмяги сказал, что предварительно такая возможность обсуждалась, и Gren Viru не против такого приобретения. Если сделка состоится, для жителей Сомпа это будет означать снижение тарифа на отопление до уровня других клиентов Gren Viru. Как подсчитал Сергей Бучинский, снижение цены может составить до 38%.

Руководитель OSK Grupp Мартин Лехтла сказал ДВ, что муниципальное предприятие поступит так, как решит городское собрание. По его мнению, возможность снизить цены на тепло после продажи теплосетей действительно есть.

Те расходы на содержание теплосетей и распределительной станции в поселке, которые сейчас несет OSK Grupp, возьмет на себя Gren Viru.

«У нас в сетях продажи тепла где-то в 50-60 раз больше, чем в Сомпа. Для нашего предприятия эти затраты не такие большие», – пояснил руководитель Gren Viru Андрес Клаасмяги.

Цены на тепло в Ида-Вирумаа для конечных потребителей за МВт-ч с учетом НСО на начало февраля 2025 года 133€ в Нарве (газ) 125€ в Кукрузе (газ из газгольдера) 115€ в Ору (газ) 106€ в Сомпа (остаточное тепло маслозавода, но изношенные сети) 98€ в Нарва-Йыэсуу (щепа) 90€ в Кивиыли (остаточное тепло плюс резервные котельные) 90€ в Нарве (сланец и щепа, с продажей электричества) 77€ в Ярве, Ахтме, Йыхви (остаточное тепло маслозавода) Для сравнения, в Таллинне – 95€.

Газовое отопление двух видов: оба дороже

Муниципальная компания OSK Grupp называется так по первым буквам городских районов, в которых обеспечивает центральное отопление: Ору, Сомпа и Кукрузе. В отличие от Сомпа, который отапливается остаточным теплом сланцепереработки, Ору и Кукрузе имеют собственные котельные.

Котельная в Ору работает на природном газе, поступающем по трубам.

«Поскольку это довольно далеко от других производителей тепла, трубопроводы туда не идут, там построили отдельную котельную», – рассказал руководитель OSK Grupp Мартин Лехтла.

За последние месяцы с разрешения Департамента конкуренции стоимость отопления в Ору поднималась дважды. Как писало «Северное побережье» , с декабря прошлого года тепло подорожало почти на четверть – с 88 до 109 евро за МВт-ч (с учетом НСО). А с февраля нынешнего года подорожает до 115 евро за МВт-ч.

По словам Мартина Лехтла, цена на тепло поднимается из-за того, что дорожает газ, на котором работает котельная.

Своя газовая котельная есть и в поселке Кукрузе, но она использует не трубопроводный газ, как в Ору, а еще более дорогой сжиженный. Его привозят автотранспортом и закачивают в большую емкость при котельной. Несколько лет назад Кукрузе «боролся» за титул поселка с самым дорогим отоплением в Эстонии. Не самое дешевое оно здесь и сейчас: по данным Департамента конкуренции, окончательная цена для клиента здесь (с учетом налога) – 125 евро за МВт-ч.

Сланцевое отопление после сланца

У Gren Viru в Кохтла-Ярве и Йыхви 160 км теплотрасс, из них на 102 километрах старые трубы заменены на современные, завершить реновацию компания планирует в течение 10-15 лет. Большинство объектов, которые отапливаются – жилые дома, причем особенность региона в том, что около четверти домов с центральным отоплением – не квартирные товарищества, а частные дома. Особенно большой частный сектор в Йыхви.

Однако руководитель компании Андрес Клаасмяги видит серьезные перспективы расширения теплосетей только для бизнес-клиентов – в Йыхвиском бизнес-парке и в промпарке Кохтла-Ярве планируются новые промышленные предприятия. Обе площадки принадлежат Ида-Вирускому инвестиционному агентству (IVIA).

«В городах большой перспективы у нас нет, потому что новых домов для жителей не строят, больших торговых центров, наверняка, тоже не появится. Но всех, кто пожелает подключиться к центральному отоплению, мы постараемся присоединить», – сказал Клаасмяги.

В частности, небольшие многоквартирные дома на границе Йыхви и Кохтла-Ярве, недалеко от существующих теплосетей, планирует построить IVIA.

Теплотрассы в Ахтмеской части Кохтла-Ярве. Foto: Николай Андреев

Но в связи со сворачиванием сланцевого сектора изменения для теплосетей могут последовать не со стороны клиентов, а со стороны поставщика тепла – VKG.

«Сейчас я знаю, что завод VKG до 2040 года планирует работать, если государство не примет решения закрыть его раньше, – сказал Андрес Клаасмяги. – И в данный момент мы ждем, какое решение примет VKG по новому заводу по переработке древесины, о котором говорят уже несколько лет. Если они будут строить – а это недалеко от существующего производства – у них там тоже будет остаточная теплоэнергия, которую они могут и наверняка захотят продать».

Он уже обсуждал эту перспективу с представителями VKG. По его словам, предварительно можно сказать, что остаточное тепло от планируемого целлюлозного завода должно быть дешевле, чем тепло от газовых котельных.

«Если не будет этого завода, нам нужно думать, какие возможности будут дальше. Но первый этап – это решение VKG в течение нескольких лет», – сказал Клаасмяги.

Он добавил, что, если целлюлозный завод VKG не появится, Gren Viru также готова инвестировать в собственное производство тепла. У концерна Gren есть хороший опыт в Тарту, Пярну и Вильянди, где цены на центральное отопление одни из самых низких в Эстонии.

Дома в Кохтла-Ярве. Иллюстративное фото. Foto: Николай Андреев

Еще одна перспектива, о которой писали ДВ , – атомная электростанция Fermi Energia, которая также может выступить в качестве «атомной ТЭЦ», утилизируя избыточное тепло в теплосетях. Однако Андрес Клаасмяги замечает, что пока не выбрано даже конкретное место, где ее могут построить. Если станция появится слишком далеко от Кохтла-Ярве, то использовать ее тепло здесь будет нецелесообразно.

«Этого вопроса мы пока вообще не касались», – сказал Андрес Клаасмяги.

Эксперименты с автономным отоплением

Из-за большого количества пустующих квартир в Кохтла-Ярве, чтобы не греть полузаброшенный дом целиком, некоторые КТ или отдельные владельцы квартир отказались от центрального отопления и вложили деньги, чтобы отапливать жилье газом. В каждой квартире работает газовый котел, который греет воду, идущую в батареи.

Но с нынешними ценами на газ это оказывается дороже, чем использование центрального отопления, и многие из таких людей теперь вкладывают деньги, чтобы восстановить подключение к центральному отоплению, рассказала Елена Мутонен, депутат горсобрания Кохтла-Ярве и председатель местной Ассоциации руководителей КТ.

Характерная проблема Кохтла-Ярве – заброшенные или полузаброшенные многоквартирные дома. Foto: Николай Андреев

Реновация домов для повышения их энергоэффективности идет в Ида-Вирумаа крайне медленно, но все же продвигается. Елена Мутонен замечает, что перед реновацией дома стоит посчитать, не выгоднее ли будет построить котельную на весь дом?

«В Сомпа есть один дом, который перешел на отопление гранулами. Их цена была смешной, – рассказала Елена Мутонен. – Но оставалось подключение к центральному отоплению, и они именно им сейчас пользуются. Когда был коронавирус, появилась проблема с доставкой гранул», – рассказала Мутонен.

Но альтернативным источником отопления могут быть и тепловые насосы разных видов, в т.ч. нагревающие воздух, а не воду, говорит она. Будут ли нужны в этом случае батареи?

«В связи с зеленым переходом – на каком источнике отопления мы будем? Если делать реновацию дома, я должна сразу знать, какую систему отопления, под какой источник тепла мне устанавливать», – говорит председатель Ассоциации руководителей КТ.