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  • 20.02.25, 12:02

В большинстве городов Ида-Вирумаа не осталось ни одной банковской конторы

В Нарве с 23 мая закрывается отделение SEB, у которого в Ида-Вирумаа остается только одна контора. На сегодня из семи городов уезда банковские конторы продолжают работать только в Нарве и Йыхви.
Офис банка SEB в Таллинне. Иллюстративное фото.
  • Офис банка SEB в Таллинне. Иллюстративное фото. Foto: Andras Kralla
С 1 мая в Нарве также закрывается отделение TBB, поскольку банк полностью ликвидируется. Таким образом, с конца мая в Йыхви будут представлены три банка - Swedbank, SEB и Coop Pank, а в Нарве останутся только Swedbank и Coop.
В прошлый раз крупный банк уменьшал присутствие в регионе в 2021 году - тогда Swedbank закрыл свои последние отделения в Силламяэ и Кохтла-Ярве.
SEB объясняет нынешнее закрытие тем, что клиенты переходят на онлайн-услуги. Большинство клиентов, которые приходят в контору SEB лично, - пенсионеры, выяснила “Нарвская газета”. При этом остающиеся в Нарве банки, наоборот, делают ставку на личные встречи с клиентами.

SEB: клиентов конторы стало вдвое меньше

Руководитель сети филиалов SEB Индрек Лассь отметил, что клиенты всё чаще используют цифровые решения, и большинство банковских операций можно провести, не приезжая в отделение. По его словам, среди клиентов почтенного возраста тоже расширяется использование цифровых каналов.
“За последние пять лет количество посетителей нарвского отделения уменьшилось почти вдвое, а в четвертом квартале прошлого года количество посетителей уменьшилось на 12% по сравнению с предыдущим годом. 0,5% населения Нарвы привыкло совершать платежи в банковской конторе”, - рассказал Лассь. Полпроцента населения Нарвы - это примерно 270 человек.
Индрек Лассь добавил также, что пожилой клиент может оформить в банке или нотариальной конторе доверенность, чтобы поручить свои финансовые дела своим детям.

Swedbank и Coop Pank: конторы нужны

“Предыдущий опыт показал, что закрытие банковского офиса не повышает конкуренцию”, - сообщил Индрек Лассь из SEB.
Карел Парве, руководитель отдела обслуживания частных клиентов Coop Pank, напротив, отметил, что несколько клиентов SEB после новости о закрытии отделения уже обратились в нарвскую контору Coop, чтобы открыть счет в этом банке.
“Банковское дело – это не только предоставление услуг, но и построение отношений и доверия. Доверие создается только тогда, когда человек чувствует, что банк рядом с ним – не только на цифровом экране, но и в реальной жизни. Именно поэтому Coop Pank уделяет приоритетное внимание присутствию своих филиалов и банковских работников там, где они нужны клиентам”, - отметил Карел Парве.
По его словам, опросы удовлетворенности клиентов также показывают, что клиентам важно личное общение.
Swedbank в 2023 году провел реконструкцию и расширил свою единственную контору в Нарве, которую за месяц, в среднем, посещают 2930 человек. В конторе часто бывает многолюдно, для ее посещения нужно предварительно записываться (в отличие от нарвской конторы Coop Pank).
По словам руководителя центра обслуживания клиентов Swedbank Бриты Кульдкепп, в конторе стало больше консультационных кабинетов, появилась более просторная зона самообслуживания, а также зона для организации семинаров и тренингов.
В нарвском филиале Swedbank клиентов обслуживают более 30 сотрудников, здесь же работает часть сотрудников банковского колл-центра.
Одновременно с реконструкцией нарвской конторы Swedbank также открыл в Йыхви новую контору вместо старой. В этом городе в банк лично приходят в среднем 1700 клиентов в месяц.
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