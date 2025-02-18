Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,15%305,5
  • OMX Riga0,05%875,93
  • OMX Tallinn−0,64%1 906,42
  • OMX Vilnius0,48%1 186,56
  • S&P 500−0,01%6 114,63
  • DOW 30−0,37%44 546,08
  • Nasdaq 0,41%20 026,77
  • FTSE 1000,12%8 778,25
  • Nikkei 2250,25%39 270,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%95,61
  • OMX Baltic0,15%305,5
  • OMX Riga0,05%875,93
  • OMX Tallinn−0,64%1 906,42
  • OMX Vilnius0,48%1 186,56
  • S&P 500−0,01%6 114,63
  • DOW 30−0,37%44 546,08
  • Nasdaq 0,41%20 026,77
  • FTSE 1000,12%8 778,25
  • Nikkei 2250,25%39 270,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%95,61
  • 18.02.25, 11:35

Прибыль LHV в январе сократилась на треть

LHV Group начал год с более скромных результатов по сравнению с прошлым годом: сократились как прибыль, так и объемы бизнеса, сообщил банк бирже.
На прибыль LHV Group повлияло снижение кредитного рейтинга одного клиента, что привело к более высоким, чем ожидалось, резервам на возможные потери по кредитам.
  • На прибыль LHV Group повлияло снижение кредитного рейтинга одного клиента, что привело к более высоким, чем ожидалось, резервам на возможные потери по кредитам. Foto: Andras Kralla
За первый месяц года LHV Group получил 9 млн евро чистой прибыли, что на треть меньше, чем годом ранее. Этот результат оказался ниже прогноза финансового плана, согласно которому ожидалась прибыль почти в 11 млн евро. На результаты LHV Pank также повлияли списания по кредитам. В общей сложности за месяц резервы на возможные потери по кредитам составили 4,2 млн евро, что более чем на 3 миллиона евро превышает ожидания финансового плана.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 17.02.25, 12:41
Инвестор Тоомас: я тайно подслушал, что происходит в кулуарах LHV, и кое-что обнаружил
Одна из самых весомых компаний в моем портфеле, LHV Group только что опубликовала свой пятилетний прогноз, а глава группы удивил размышлениями на тему дополнительных дивидендов. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что сама LHV видит свое будущее в ближайшие годы более мрачным, чем в прошлом году.
Биржа
  • 13.02.25, 14:09
Тоомсалу: LHV Group рассматривает возможность выплаты дополнительных дивидендов
Впервые за 25 лет у LHV Group слишком много капитала, заявил глава LHV Group Мадис Тоомсалу Äripäev.
Биржа
  • 11.02.25, 12:22
LHV увеличил прибыль, но разочаровал аналитиков процентными доходами
Банковский концерн LHV Group в четвертом квартале продолжил наращивать годовую прибыль, однако процентные доходы оказались немного ниже уровня предыдущего года.
  • ST
Content Marketing
  • 25.01.25, 19:12
Рынок недвижимости Дубая по-прежнему манит инвесторов
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.02.25, 12:17
В Финляндии продолжает подпольно работать загадочный российский дата-центр
2
Новости
  • 17.02.25, 06:00
НКО-кочевники в Нарве вынуждены бросать помещения, в которые вкладывали деньги и силы
3
Новости
  • 17.02.25, 14:03
Текстильная фирма из Йыхви сокращает половину персонала
4
Новости
  • 16.02.25, 13:59
Металлический завод в Валга расширяют в разы за 9 млн евро
5
Эпицентр
  • 17.02.25, 08:52
10 000 евро штрафа за пост в соцсетях? В договоре застройщика обнаружились странные условия
6
Mнения
  • 17.02.25, 12:27
Когда война давно идет: насколько фатально для Эстонии прекращение огня в Украине

Последние новости

Mнения
  • 18.02.25, 12:58
Март Вырклаэв: работа по приведению в порядок госфинансов принесла плоды
«Возможно, уже скоро мы сможем говорить о снижении налогов»
Новости
  • 18.02.25, 12:31
Министр экономики Кельдо: надеюсь, что в Эстонии появится атомная электростанция
Биржа
  • 18.02.25, 11:53
Eleving Group планирует выплатить 14-15 млн евро дивидендов
Биржа
  • 18.02.25, 11:35
Прибыль LHV в январе сократилась на треть
Биржа
  • 18.02.25, 11:05
Baltic Horizon Fund ушел в убыток из-за падения цен на недвижимость
Новости
  • 18.02.25, 10:34
Kiviõli Keemiatööstus не закроется: суд завершился компромиссом
  • ST
Content Marketing
  • 18.02.25, 10:19
Selver разрушает миф: качественные товары по разумной цене
Новости
  • 18.02.25, 10:09
«Это лишь усилит бюрократию». Рестораны ожидают новые требования

Сейчас в фокусе

Объект Hepsor в квартале Мануфактуури в Копли.
Эпицентр
  • 17.02.25, 08:52
10 000 евро штрафа за пост в соцсетях? В договоре застройщика обнаружились странные условия
Ян Левченко.
Mнения
  • 17.02.25, 12:27
Когда война давно идет: насколько фатально для Эстонии прекращение огня в Украине
Бывший детсад на улице Мыйза в Нарве пойдет под снос ради строительства новой школы.
Новости
  • 17.02.25, 06:00
НКО-кочевники в Нарве вынуждены бросать помещения, в которые вкладывали деньги и силы
Адвокаты Ивана Турыгина (на фото) и Сергея Потапенко считают, что они смогут доказать – вместо тюремного срока подозреваемых стоит отправить домой.
Новости
  • 17.02.25, 12:59
Адвокат криптомиллионеров: США согласились на вдвое меньший срок заключения
Копание в цифрах выявило несколько моментов, которые обычно не бросаются в глаза. На фоне хороших новостей о дополнительных дивидендах ожидания на будущее ослабли.
Инвестор Тоомас
  • 17.02.25, 12:41
Инвестор Тоомас: я тайно подслушал, что происходит в кулуарах LHV, и кое-что обнаружил
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 17.02.25, 10:55
ТОП газелей: лидер увеличил оборот в 20 раз
Генеральный директор Wise Кристо Кяэрманн отказался комментировать сокращения.
Биржа
  • 17.02.25, 17:05
Wise закрывает офис в США и сокращает более 300 сотрудников
Почему планирование кухни стоит начать уже на этапе строительства дома?
  • ST
Content Marketing
  • 05.02.25, 15:52
Почему планирование кухни стоит начать уже на этапе строительства дома?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025