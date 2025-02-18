Прибыль LHV в январе сократилась на треть

LHV Group начал год с более скромных результатов по сравнению с прошлым годом: сократились как прибыль, так и объемы бизнеса, сообщил банк бирже.
- На прибыль LHV Group повлияло снижение кредитного рейтинга одного клиента, что привело к более высоким, чем ожидалось, резервам на возможные потери по кредитам. Foto: Andras Kralla
За первый месяц года LHV Group получил 9 млн евро чистой прибыли, что на треть меньше, чем годом ранее. Этот результат оказался ниже прогноза финансового плана, согласно которому ожидалась прибыль почти в 11 млн евро. На результаты LHV Pank также повлияли списания по кредитам. В общей сложности за месяц резервы на возможные потери по кредитам составили 4,2 млн евро, что более чем на 3 миллиона евро превышает ожидания финансового плана.
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