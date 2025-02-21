Hepsor нашел крупного арендатора: свободные помещения в P113 Tervisemaja заполняются
Девелопер недвижимости Hepsor сообщил, что первый в столице медицинский центр P113 Tervisemaja, ориентированный на экологически устойчивое мышление, вскоре станет новым домом для центра магнитно-резонансной томографии (МРТ) Medicum.
Комплекс P113 Tervisemaja спроектировала архитектурное бюро PULSS, а построила компания Mitt & Perlebach. Foto: Hepsor
Новый центр, который откроется в мае по адресу Пярну мнт., 113, позволит врачам направлять пациентов на передовые исследования быстрее. Открытие центра улучшит доступ к качественным медицинским услугам и поможет сократить очереди на МРТ-исследования в Таллинне.
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Частная клиника Novel Clinic, лишившаяся потенциального инвестора и миллионов евро, требовала от биржевой компании Hepsor компенсацию в размере 6,45 миллиона евро. Поначалу дело склонялось в ее пользу, но в итоге решение было принято в пользу другой стороны.
В сентябре частная клиника, которую выселили из помещения на Пярнуском шоссе в Таллинне, обратилась в суд против владеющей зданием компании Hepsor и фирмы семьи Полль, чтобы вернуть себе помещение клиники и оставшееся в нем имущество в Таллинне.
Как утверждает представитель владельца Novel Clinic, которую на прошлой неделе со скандалом выселили из нового здания в Таллинне, девелоперская компания Hepsor нанесла клинике ущерб на 3 млн евро, поскольку якобы задержала сдачу помещений более чем на девять месяцев. По словам руководства Hepsor, подобные утверждения не соответствуют действительности.
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