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  • 22.02.25, 12:43

Hepsor нашел крупного арендатора: свободные помещения в P113 Tervisemaja заполняются

Девелопер недвижимости Hepsor сообщил, что первый в столице медицинский центр P113 Tervisemaja, ориентированный на экологически устойчивое мышление, вскоре станет новым домом для центра магнитно-резонансной томографии (МРТ) Medicum.
Комплекс P113 Tervisemaja спроектировала архитектурное бюро PULSS, а построила компания Mitt & Perlebach.
  • Комплекс P113 Tervisemaja спроектировала архитектурное бюро PULSS, а построила компания Mitt & Perlebach. Foto: Hepsor
Новый центр, который откроется в мае по адресу Пярну мнт., 113, позволит врачам направлять пациентов на передовые исследования быстрее. Открытие центра улучшит доступ к качественным медицинским услугам и поможет сократить очереди на МРТ-исследования в Таллинне.
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