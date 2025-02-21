Hepsor нашел крупного арендатора: свободные помещения в P113 Tervisemaja заполняются

В сентябре частная клиника, которую выселили из помещения на Пярнуском шоссе в Таллинне, обратилась в суд против владеющей зданием компании Hepsor и фирмы семьи Полль, чтобы вернуть себе помещение клиники и оставшееся в нем имущество в Таллинне.