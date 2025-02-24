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  • 24.02.25, 12:32

Кая Каллас: США распространяют российские нарративы

США попали в ловушку российских нарративов, заявила в понедельник перед встречей министров иностранных дел Европейского Союза верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
  • Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Foto: AFP/Scanpix
«Мы не можем говорить от имени президента США Дональда Трампа, но его заявления довольно интересны, — сказала Каллас журналистам. – Если посмотреть на поступающие из США сообщения, то ясно видно, что российский нарратив там очень сильно представлен».
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