Назад 24.02.25, 12:32 Кая Каллас: США распространяют российские нарративы США попали в ловушку российских нарративов, заявила в понедельник перед встречей министров иностранных дел Европейского Союза верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Foto: AFP/Scanpix

«Мы не можем говорить от имени президента США Дональда Трампа, но его заявления довольно интересны, — сказала Каллас журналистам. – Если посмотреть на поступающие из США сообщения, то ясно видно, что российский нарратив там очень сильно представлен».