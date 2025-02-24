Кая Каллас: США распространяют российские нарративы

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Foto: AFP/Scanpix
«Мы не можем говорить от имени президента США Дональда Трампа, но его заявления довольно интересны, — сказала Каллас журналистам. – Если посмотреть на поступающие из США сообщения, то ясно видно, что российский нарратив там очень сильно представлен».
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По данным Bloomberg, Европейский Союз планирует выделить Украине дополнительно 20 миллиардов евро военной помощи. ЕС спешит с этим решением, поскольку президент США Дональд Трамп пытается подтолкнуть стороны к быстрому мирному соглашению.
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом накаляется конфликт. В то же время глава РФ Владимир Путин «высоко оценил» результаты переговоров России и США и заявил, что с удовольствием встретится с американским лидером.
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