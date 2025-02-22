ЕС планирует передать Украине оружие и боеприпасы на 20 миллиардов евро
По данным Bloomberg, Европейский Союз планирует выделить Украине дополнительно 20 миллиардов евро военной помощи. ЕС спешит с этим решением, поскольку президент США Дональд Трамп пытается подтолкнуть стороны к быстрому мирному соглашению.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила странам-членам увеличить поддержку обороны Украины. Foto: Liis Treimann
Как ранее сообщал Bloomberg, инициатива предполагает поставку Украине артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, высокоточных ракет, дронов и других видов вооружения. Хотя размер пакета помощи пока не подтвержден официально, издание Politico также ссылается на сумму в 20 миллиардов евро.
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