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  • 22.02.25, 13:35

ЕС планирует передать Украине оружие и боеприпасы на 20 миллиардов евро

По данным Bloomberg, Европейский Союз планирует выделить Украине дополнительно 20 миллиардов евро военной помощи. ЕС спешит с этим решением, поскольку президент США Дональд Трамп пытается подтолкнуть стороны к быстрому мирному соглашению.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила странам-членам увеличить поддержку обороны Украины.
  • Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила странам-членам увеличить поддержку обороны Украины. Foto: Liis Treimann
Как ранее сообщал Bloomberg, инициатива предполагает поставку Украине артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, высокоточных ракет, дронов и других видов вооружения. Хотя размер пакета помощи пока не подтвержден официально, издание Politico также ссылается на сумму в 20 миллиардов евро.
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