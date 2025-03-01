Банки: за падением ВВП скрываются признаки экономического роста
Согласно предварительной оценке, экономика в четвёртом квартале прошлого года сократилась на микроскопические 0,1%. При этом аналитики полагают, что в последнем квартале всё же наблюдался экономический рост.
24 февраля, в 107-ю годовщину Эстонской республики, президент Эстонии Алар Карис выступил с речью в концертном зале «Эстония». Карис подчеркнул, что Эстонии необходимо найти новые решения и ресурсы для роста экономики, привнести в бизнес технологии и науку, и еще активнее инвестировать в национальную оборону.
Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны начать вкладывать в свою оборону 5% ВВП, а не 2%, как этого требует устав альянса. Премьер-министр Кристен Михал заявил, что Эстония должна поставить перед собой цель довести свои расходы на оборону до этой величины. ДВ спросили депутатов Рийгикогу, насколько разумно, с их точки зрения, это предложение.
Последние данные Департамента статистики показывают, что длительный экономический спад в Эстонии подошёл к концу. К сожалению, последующий процесс восстановления не будет быстрым, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.
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