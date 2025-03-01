Деловые ведомости
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  • 01.03.25, 14:17

Банки: за падением ВВП скрываются признаки экономического роста

Согласно предварительной оценке, экономика в четвёртом квартале прошлого года сократилась на микроскопические 0,1%. При этом аналитики полагают, что в последнем квартале всё же наблюдался экономический рост.
Банки: за падением ВВП скрываются признаки экономического роста
  • Foto: Liis Treimann
В понедельник Департамент статистики опубликует данные о ВВП за последний квартал и весь прошлый год. Пока же обнародована только предварительная оценка, согласно которой экономика немного снизилась.
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