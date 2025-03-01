Назад 01.03.25, 00:12 Как Трамп ответил на вопрос о странах Балтии? На пресс-конференции Дональда Трампа и Владимира Зеленского прозвучал вопрос о странах Балтии. Тема Эстонии, Латвии и Литвы поднималась неоднократно, что в какой-то момент усилило напряженность между двумя президентами.

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"Вопрос о войсках на территории Европы. После начала российского вторжения в Украину ваш предшественник отправил дополнительный контингент в Восточную Европу - в том числе и в Польшу, мою страну. Насколько вы привержены тому, чтобы сохранить контингент на восточном фланге НАТО и в будущем?" - спросил у Дональда Трампа журналист из Польши.

"Я очень даже привержен в отношении Польши. Она сделала большой шаг вперед и принесла НАТО много пользы - как известно, Польша тратит на оборону даже больше, чем от нее требуется. Поляки - замечательные люди, одни из лучших. Я очень даже привержен Польше. Они находятся во враждебном окружении", - ответил Трамп.

Тут же последовал уточняющий вопрос: "А страны Балтии?"

"Страны Балтии... Они тоже находятся во враждебном окружении. Но мы будем очень даже привержены - мы привержены НАТО. Однако НАТО и европейцы должны сделать шаг вперед. И я хочу, чтобы они уравняли: сегодня мы помогаем Украине гораздо больше, чем Европа, хотя нас разделяет океан", - сказал президент США.

Тему Эстонии, Латвии и Литвы затрагивал в ходе пресс-конференции и Зеленский. Он заявил, что страны Балтии - следующие цели для Владимира Путина, и тот факт, что он намерен их захватить, не вызывает у президента Украины никаких сомнений. Это, по словам Зеленского, приведет к вступлению в войну и США, т.к. Соединенные Штаты обязаны будут послать свои войска для защиты союзников по НАТО.

Когда Зеленский в очередной раз напомнил об этом президенту США, это вызвало гневную реакцию Трампа.

"Да, вас отделяет прекрасный океан, и вы не чувствуете угрозы. Но в будущем почувствуете, - сказал Зеленский, имея в виду именно то, что после Украины Россия может напасть на страны Балтии, и тогда США будут обязаны их защитить.