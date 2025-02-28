Каллас: НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины

Единственная эффективная гарантия – это защитный зонтик НАТО, подчеркнула глава европейской дипломатии. Кая Каллас также потребовала привлечь Европу к переговорам об урегулировании войны в Украине, пишет DW.
- Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас. Foto: Scanpix
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас назвала западный военный альянс НАТО лучшей гарантией безопасности для Украины и тем самым напрямую возразила президенту США Дональду Трампу. «Почему мы в НАТО? Потому что боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая эффективна, – это защитный щит НАТО», – заявила Каллас в интервью агентству AFP в Вашингтоне в четверг, 27 февраля.
Глава европейской дипломатии также настаивала на участии европейцев в переговорах между США и Россией по Украине. «В противном случае Европа не сможет поддержать возможное соглашение о прекращении огня в российской агрессивной войне, которая длится уже три года», – предупредила она.
Критика в адрес Дональда Трампа
Каллас обвинила президента США в том, что тот поддается «российскому нарративу». Комментируя недавние высказывания американского президента об Украине, она отметила, что его обвинения в адрес Киева «абсолютно неправдивы». Ранее Трамп заявил, что именно Украина и ее стремление вступить в НАТО стали причиной российского вторжения. «Я думаю, что, вероятно, именно поэтому все это началось», – сказал он 26 февраля.
Кая Каллас сейчас находится в Вашингтоне. Она надеялась на встречу с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить с ним возможности участия Европы в переговорах США и России по Украине, но встреча не состоялась. Вместо этого, по словам представителя Еврокомиссии, Каллас решила обсудить с сенаторами и другими членами Конгресса трансатлантические отношения и российскую агрессию против Украины.
Последние заявления президента США о войне в Украине вызвали обеспокоенность в Европе. Европейцы и украинцы опасаются, что Трамп и Путин могут договориться о будущем Украины без их участия и заключить соглашение о прекращении огня, которое вынудит Киев пойти на значительные территориальные уступки.
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