Назад 28.02.25, 22:52 Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после того как вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей ди Вэнсом.

Foto: Jim LoScalzo - Pool via CNP

Сегодня президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились с Белом Доме. Планировалось, что через несколько часов после этой встречи состоится торжественное подписание сделки о редкоземельных металлов, а на следующий день состоится совместная пресс-конференция.

И то и другое было отменено. В конце совместной пресс-конференции в Овальном кабинете возникла перепалка между президентом Украины и вице-президентом США, после чего Зеленский покинул Белый дом.

Напряжение возникло после того как Зеленский попытался донести до вице-президента США, что Украина не может чувствовать себя в безопасности, подписав соглашение с Россией.

"Мы уже подписывали с Путиным соглашение о перемирии, и он его нарушил. Он убивал наших людей и не осуществил обмен пленными - хотя его подпись стоит под обязательством это сделать. Джей Ди, о какой дипломатии вы говорите?", - сказал президент Украины.

"О такой дипломатии, которая прекратит разрушение Вашей страны, - парировал Вэнс. - Вы проявили неуважение, придя в Овальный кабинет и начав публичный спор в присутствии СМИ".

После этого между Вэнсом и Зеленским состоялся диалог, где вице-президент США обвинил Украину в том, что она силой призывает мужчин в армию, а президент обвинил собеседника в том, что тот не может ничего знать о проблемах Украины, т.е. никогда в ней не бывал.

"Да, у вас есть прекрасный океан [отделяющий США от линии фронта], и вы не чувствуете угрозы. Но в будущем почувствуете, - сказал Зеленский, имея в виду то, что после Украины Россия может напасть на страны Балтии, и тогда США будут обязаны защищать их военным путем согласно пятой статье устава НАТО.

"Не надо рассказывать нам, что мы будем чувствовать, - прервал его Трамп. - У вас нет хороших карт на руках <...> Вы ставите под угрозу жизни миллионов людей, играетесь с третьей мировой войной. Вы проявили огромное неуважение к стране, которая вас поддерживала гораздо чаще, чем, как многие считают, это стоило бы делать", - сказал Трамп повышенным тоном.

После этого между двумя президентами завялась перепалка, в ходе которой Трамп и Вэнс обвиняли Зеленского в неблагодарности за всю помощь, что США оказывали Украине, а также в нежелании подписывать соглашение о перемирии.

"Мы вам дали через этого тупого президента оружия и аммуниций на 350 миллиардов долларов. Без этого война бы закончилась меньше, чем через две недели", - заявил президент США.

"За три дня. Это мы уже слышали от Путина", - парировал Зеленский.

"Вы ведете себя неблагодарно, - подвел черту под встречей Трамп. - Это очень некрасиво, скажу вам честно Хватит, мы уже увидели достаточно. Думаю, что все это будет потрясающе выглядеть на телевидении".

После этого встреча была завершена, и вскоре Зеленский покинул Белый дом (как утверждают американские СМИ, это предложила сделать администрация Трампа). Намеченная пресс-конференция была отменена, подписание договора о редкоземельных металлах - тоже.