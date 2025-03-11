Райн Лыхмус: мне кажется, что LHV расслабился

Живущий в Швейцарии банкир Райн Лыхмус использует искусственный интеллект каждый день. По его мнению, нужно быть любознательными и дать искусственному интеллекту возможность сделать нашу жизнь более эффективной и увлекательной. Foto: Andras Kralla
«Я использую искусственный интеллект каждый день», – признался Лыхмус в передаче радио Äripäev «Investor Toomase tund».
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Учредитель банка LHV Райн Лыхмус считает, что нынешнее правительство уже давно должно было прекратить чрезмерные траты и разработать план улучшения бюджетной ситуации. Об этом Лыхмус заявил в интервью ERR.
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