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  • 11.03.25, 13:53

Райн Лыхмус: мне кажется, что LHV расслабился

Основатель LHV Райн Лыхмус убежден, что меньшее количество людей и большее количество технологий справятся с работой лучше, чем большее количество людей.
Живущий в Швейцарии банкир Райн Лыхмус использует искусственный интеллект каждый день. По его мнению, нужно быть любознательными и дать искусственному интеллекту возможность сделать нашу жизнь более эффективной и увлекательной.
  • Живущий в Швейцарии банкир Райн Лыхмус использует искусственный интеллект каждый день. По его мнению, нужно быть любознательными и дать искусственному интеллекту возможность сделать нашу жизнь более эффективной и увлекательной. Foto: Andras Kralla
«Я использую искусственный интеллект каждый день», – признался Лыхмус в передаче радио Äripäev «Investor Toomase tund».
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