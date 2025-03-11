В январе в Эстонии остановилось больше иностранных туристов и меньше внутренних
По данным Департамента статистики, в январе 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 205 000 туристов, что на 6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 15% больше, местных туристов – на 1% меньше.
По словам исполнительного директора Союза отелей и ресторанов Эстонии Киллу Майдла, число туристов за последний год не увеличилось, что отражает реальное положение дел – эстонские отельеры находятся в глубоком кризисе.
По данным Департамента статистики, в сентябре 2024 года в предприятиях по размещению остановилось 278 000 туристов, что на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 11% больше, местных туристов – на 8% меньше.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.