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  • 11.03.25, 09:46

В январе в Эстонии остановилось больше иностранных туристов и меньше внутренних

По данным Департамента статистики, в январе 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 205 000 туристов, что на 6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 15% больше, местных туристов – на 1% меньше.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в январе 2025 года остановилось 95 000 зарубежных и 110 000 местных туристов.
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