Деловые ведомости
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  • 08.11.24, 11:31

Внутренний туризм теряет популярность

По данным Департамента статистики, в сентябре 2024 года в предприятиях по размещению остановилось 278 000 туристов, что на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 11% больше, местных туристов – на 8% меньше.
В сентябре в годовом сравнени больше всего выросло число немецких туристов.
  • В сентябре в годовом сравнени больше всего выросло число немецких туристов. Foto: Liis Treimann
Ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа отметила, что по сравнению с сентябрем 2019 года число туристов было все же на 6% меньше. В предприятиях по размещению остановилось на 20% меньше зарубежных туристов и на 19% больше местных туристов, чем в сентябре докризисного рекордного года. «В сентябре этого года в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 153 000 зарубежных и 125 000 местных туристов. Число местных туристов снижается третий месяц подряд», – уточнила Лаурмаа.

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