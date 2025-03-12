Назад 12.03.25, 15:20 Инфляция в США снизилась больше, чем ожидалось В феврале инфляция в США снизилась до 2,8%, что может подготовить почву для более раннего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Теперь рынки ожидают, что данные по инфляции могут ускорить решение ФРС относительно снижения ставок. Foto: Pixabay

Согласно опросу Reuters, опубликованный в среду годовой индекс потребительских цен оказался ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали 2,9%. Также инфляция упала ниже январского показателя в 3%

Базовая инфляция составила 3,1%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,2%.

В последние дни финансовые рынки потряхивало от хаотичных введений Трампом тарифов в отношении крупнейших торговых партнеров США. В итоге весь рост индекса S&P 500 с момента выборов в США был сведен на нет. Ситуацию также усугубила публикация более слабых данных по занятости за февраль.

Пауэлл заявил, что ожидает, что центральный банк удержит процентные ставки в текущем диапазоне между 4,25% и 4,5% на своем заседании на следующей неделе, сказав, что ФРС не спешит снижать ставки и «сосредоточена на отделении шумовых сигналов в процессе развития ситуации».

После череды снижений индексы США окрасились в зеленый цвет. Однако они довольно спокойно отреагировали на данные по инфляции. Доллар также за последнюю неделю сильно просел, поэтому реакция американской валюты также была сдержанной.