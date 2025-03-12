Инфляция в США снизилась больше, чем ожидалось

В феврале инфляция в США снизилась до 2,8%, что может подготовить почву для более раннего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
- Теперь рынки ожидают, что данные по инфляции могут ускорить решение ФРС относительно снижения ставок. Foto: Pixabay
Согласно опросу Reuters, опубликованный в среду годовой индекс потребительских цен оказался ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали 2,9%. Также инфляция упала ниже январского показателя в 3%
Базовая инфляция составила 3,1%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,2%.
В последние дни финансовые рынки потряхивало от хаотичных введений Трампом тарифов в отношении крупнейших торговых партнеров США. В итоге весь рост индекса S&P 500 с момента выборов в США был сведен на нет. Ситуацию также усугубила публикация более слабых данных по занятости за февраль.
Пауэлл заявил, что ожидает, что центральный банк удержит процентные ставки в текущем диапазоне между 4,25% и 4,5% на своем заседании на следующей неделе, сказав, что ФРС не спешит снижать ставки и «сосредоточена на отделении шумовых сигналов в процессе развития ситуации».
После череды снижений индексы США окрасились в зеленый цвет. Однако они довольно спокойно отреагировали на данные по инфляции. Доллар также за последнюю неделю сильно просел, поэтому реакция американской валюты также была сдержанной.
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