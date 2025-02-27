Euribor снова пошел вниз: экономика вызывает больше страхов, чем инфляция

Несмотря на относительно высокую доходность облигаций в еврозоне и новое правительство в Германии, Euribor продолжает снижаться.
- Политика Европейского центрального банка ведет к снижению Euribor, однако в этот раз это не сильно способствует снижению расходов стран еврозоны. Foto: Pixabay
Европейский центральный банк в январе в пятый раз подряд снизил депозитную процентную ставку на четверть пункта до 2,75%. Это должно было отразиться как на снижении Euribor, так и доходности государственных займов. Однако в первой половине февраля оба показателя начали расти.
На показатель Euribor негативно повлияли свежие данные по инфляции в еврозоне
, которая в январе составила 2,5%, что было на 0,1% выше, чем в декабре. Появились опасения, что для окончательной победы над инфляцией ЕЦБ придется умерить темпы снижения ставок и, возможно, удерживать их в пределах текущего уровня дольше, чем ожидалось.
В то же самое время высокая доля госдолга, рост расходов и дефицит бюджета в ряде крупных экономик Европейского Союза продолжали оказывать давление на государственные облигации, доходность которых не торопится снижаться и сейчас.
Германия, где давно шли разговоры об увеличении лимита по государственным займам и новое правительство может ускорить этот процесс, добавила опасений на рынок госдолга.
В итоге с начала года доходность 30-летних гособлигаций двух крупнейших экономик еврозоны – Германии и Франции – подросла.
Ранее главный экономист Swedbank Тыну Мертсина отмечал
, что нестабильная ситуация на рынке госзаймов может отразиться и на Euribor. «Поскольку инвесторы стали менее уверены в перспективах инфляции, экономического роста еврозоны и политической ситуации, они требуют немного более высокой доходности по своим инвестициям в государственные облигации. Это, в свою очередь, влияет на рыночные процентные ставки», – говорил Мертсина.
Но на сегодняшний день эти ожидания пока не оправдались. Euribor, который из-за роста процентных ставок в октябре 2023 года вырос до пикового значения в 4,143%, на этой неделе достиг очередной минимальной отметки в 2,407%.
Очевидно, что инфляция на данном этапе пугает рынок меньше, чем туманные экономические перспективы еврозоны, которые усугубились после вступления в должность президента США Дональда Трампа.
Рынок продолжает ожидает от ЕЦБ еще 3-4 снижения ставки в этом году, благодаря чему депозитная ставка может достигнуть уровня в 1,75-2%.
В то же самое время ситуация на рынке госдолга остается напряженной. Если доходность краткосрочных долгов, которая больше привязана к процентным ставкам ЕЦБ, демонстрирует схожее поведение с Euribor, то долгосрочный долг продолжает удерживать высокий уровень доходности, что говорит о сохранении опасений рынка относительно дальнейшего фискального поведения стран еврозоны и экономических перспектив региона.
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