Трамп угрожает ЕС 200-процентными пошлинами на алкоголь

Президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС введением пошлин на вино, шампанское, виски и другие алкогольные напитки в размере 200 процентов. Такое решение станет ответом на введение Евросоюзом штрафных сборов в отношении американской продукции, заявил он в четверг, 13 марта, на своей платформе Truth Social, пишет DW.
- Президент США Дональд Трамп. Foto: Shutterstock
В своем посте он в особенности выделил французскую алкогольную продукцию и потребовал «немедленной» отмены европейских пошлин. Если этого не произойдет, то новые пошлины США будут введены в ближайшее время, заявил Трамп.
ЕС готов к переговорам
В ответ министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил в X, что ЕС не поддастся угрозам новых пошлин, а его страна будет защищать свою промышленность. Трамп обостряет торговую войну, которую он сам развязал, добавил французский министр.
Тем временем в Брюсселе сигнализировали о готовности к переговорам с США по вопросам торговли. ЕС всегда говорил, что будет защищать свои интересы, при этом он открыт для диалога, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ЮАР.
Пошлины США и ЕС
В ночь на 12 марта вступили в силу пошлины США на импорт стали и алюминия в размере 25 процентов для Канады, ЕС и всех других торговых партнеров США. В ответ Еврокомиссия заявила о введении с 1 апреля ответных пошлин на некоторые категории американских товаров, включая джинсы, виски и мотоциклы. Еврочиновники подчеркнули, что «готовы работать с администрацией США» для поиска решения и отменить меры в любое время.
Как заявила глава Еврокомиссии, действия Вашингтона «вредят бизнесу и потребителям». «Эти тарифы нарушают цепочки поставок, приносят неопределенность для экономики, на карту поставлены рабочие места, – сказала фон дер Ляйен. – Цены вырастут и в Европе, и в США. ЕС должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес».
По данным Евростата, в 2024 году ЕС экспортировал в США вина на сумму 4,9 млрд евро. Это соответствует 29 процентам всего объема винного экспорта Евросоюза, пишет Reuters. В общем показателе винного экспорта ЕС 40 процентов приходится на Францию.
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