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  • 12.03.25, 13:38

ЕС вводит ответные пошлины на американские товары

Американский 25-процентный тариф на сталь и алюминий вызвал недовольство торговых партнеров США. Евросоюз обложит пошлинами импорт на 26 млрд евро, пишет DW.
ЕС вводит ответные пошлины на американские товары
  • Foto: Shutterstock
Представитель Белого дом Куш Десаи заявил, что запланированный 25-процентный тариф на «сталь и алюминий без каких-либо исключений вступит в силу для Канады и всех других наших торговых партнеров» со среды, 12 марта. Новый тариф коснется и Евросоюза, в связи с чем Еврокомиссия (ЕК) уже заявила, что ЕС в ответ на это введет пошлины на американские товары стоимостью 26 миллиардов евро.
Еврочиновники подчеркнули, что «готовы работать с администрацией США» для поиска решения. «Меры могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено», – отметили в Брюсселе.
Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, действия Вашингтона «вредят бизнесу и потребителям». «Эти тарифы нарушают цепочки поставок, приносят неопределенность для экономики, на карту поставлены рабочие места, – сказала она. – Цены вырастут и в Европе, и в США. ЕС должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес».
Канадский губернатор предложил контрмеры против увеличения тарифов
Дальше всех с контрмерами против введения новых американских пошлин пошел глава канадской провинции Онтарио Даг Форд. Он пригрозил, что введет 25-процентный тариф на всю электроэнергию, поставляемую в США. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что поручил с 12 марта удвоить до 50% пошлины на всю сталь и алюминий, поставляемые из Канады.
После ответа Трампа Форд сообщил, что приостанавливает введение нового тарифа на электроэнергию. Он сослался также на свой разговор с министром торговли США Говардом Латником. «Мы оба пришли к согласию, что нужно сохранять хладнокровие», – указал губернатор. В свою очередь советник по торговле президента США Питер Наварро заявил, что Вашингтон не планирует повышать вдвое пошлины на продукцию из Канады.
В начале февраля Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на все товары из Канады, на которые распространяется действие соглашения о свободной торговле между этими странами. С тех пор американский президент уже дважды откладывал их введение, в последний раз – до 2 апреля.
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