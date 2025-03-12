ЕС вводит ответные пошлины на американские товары

Американский 25-процентный тариф на сталь и алюминий вызвал недовольство торговых партнеров США. Евросоюз обложит пошлинами импорт на 26 млрд евро, пишет DW.
Представитель Белого дом Куш Десаи заявил, что запланированный 25-процентный тариф на «сталь и алюминий без каких-либо исключений вступит в силу для Канады и всех других наших торговых партнеров» со среды, 12 марта. Новый тариф коснется и Евросоюза, в связи с чем Еврокомиссия (ЕК) уже заявила, что ЕС в ответ на это введет пошлины на американские товары стоимостью 26 миллиардов евро.
Еврочиновники подчеркнули, что «готовы работать с администрацией США» для поиска решения. «Меры могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено», – отметили в Брюсселе.
Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, действия Вашингтона «вредят бизнесу и потребителям». «Эти тарифы нарушают цепочки поставок, приносят неопределенность для экономики, на карту поставлены рабочие места, – сказала она. – Цены вырастут и в Европе, и в США. ЕС должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес».
Канадский губернатор предложил контрмеры против увеличения тарифов
Дальше всех с контрмерами против введения новых американских пошлин пошел глава канадской провинции Онтарио Даг Форд. Он пригрозил, что введет 25-процентный тариф на всю электроэнергию, поставляемую в США. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что поручил с 12 марта удвоить до 50% пошлины на всю сталь и алюминий, поставляемые из Канады.
После ответа Трампа Форд сообщил, что приостанавливает введение нового тарифа на электроэнергию. Он сослался также на свой разговор с министром торговли США Говардом Латником. «Мы оба пришли к согласию, что нужно сохранять хладнокровие», – указал губернатор. В свою очередь советник по торговле президента США Питер Наварро заявил, что Вашингтон не планирует повышать вдвое пошлины на продукцию из Канады.
В начале февраля Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на все товары из Канады, на которые распространяется действие соглашения о свободной торговле между этими странами. С тех пор американский президент уже дважды откладывал их введение, в последний раз – до 2 апреля.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Как показывает статистика, эстонский экспорт вновь ожил, однако повода для особого оптимизма пока нет. По словам министра экономики и промышленности Эркки Келдо, неизвестно, какими в отношении нас будут таможенные пошлины США и как Европейский союз на них ответит. В то же время государство подготавливает для предпринимателей экспортную стратегию и новую меру поддержки.
Экспортирующим в США эстонским компаниям сложно реагировать на угрозы Трампа ввести пошлины в отношении ЕС – информации нет, и все зависит от настроения одного человека.
«Европейский Союз был создан, чтобы вставлять палки в колеса США. Это его цель, и он с этим хорошо справился», – заявил журналистам президент США Дональд Трамп, намекнув также на введение пошлин на товары из ЕС.
В Таллинн приезжает один из самых известных русскоязычных популяризаторов истории – Андрей Аксенов, ведущий подкастов «Закат империи» и «Время и деньги». Перед выступлением с лекцией в медиадоме Äripäev Аксенов рассказал ДВ о том, есть ли деловым людям смысл выносить уроки из истории и какие бизнес-практики прошлого стоило бы взять на вооружение, а какие – навсегда оставить в прошлом.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.