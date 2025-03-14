Индекс S&P 500 достиг территории коррекции

Акции на рынке США вновь упали, в результате чего индекс S&P 500 вошел в так называемую зону коррекции.
Индекс S&P 500 в среду упал на 1,4%, в результате чего его потери с последнего максимума, которого он достиг менее трех недель назад, составили более 10%. С начала года потери индекса составляют 5,9%.
На этой неделе Трамп в социальных сетях объявил о введении дополнительных 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия из Канады, одного из крупнейших торговых партнеров США. В четверг он также сообщил о возможных 200-процентных пошлинах на европейский алкоголь.
Индекс Vix, показатель ожидаемой волатильности американских акций, поднялся выше отметки 29, самой высокой с августа.
Индекс Nasdaq Composite тоже упал на 12% с последнего пика. С начала года технологический индекс потерял чуть более 10%.
В то же время ситуация в Европе отличается от происходящего за океаном. Последнее десятилетие европейские индексы наращивали отставание от акций США, особенно картина усугубилась в последние несколько лет, когда Европу преследовал один кризис за другим. Но за последнюю неделю ситуация кардинально поменялась.
После объявления о плане Еврокомиссии о перевооружении Европы ReArm Europe
на 800 млрд евро, рынок гособлигаций региона обвалился, евро вырос, а акции оборонного сектора продолжили рост. Но главное – ожидания рынка относительно Европы поменялись. Теперь ожидается, что благодаря новым крупным вливаниям экономика региона получит мощную поддержку.
В частности евро на прошлой неделе пережил ралли и показал лучшую неделю по отношению к доллару с 2009 года, поскольку инвесторы повысили ожидания роста в еврозоне и сократили ожидания снижения процентных ставок Европейским центральным банком.
В результате общий европейский рынок остается в зеленой зоне. Индекс STOXX Europe 600 демонстрируя рост с начала года на почти 6%.
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