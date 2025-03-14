Назад 14.03.25, 09:12 Индекс S&P 500 достиг территории коррекции Акции на рынке США вновь упали, в результате чего индекс S&P 500 вошел в так называемую зону коррекции.

Индекс S&P 500 в среду упал на 1,4%, в результате чего его потери с последнего максимума, которого он достиг менее трех недель назад, составили более 10%. С начала года потери индекса составляют 5,9%.

На этой неделе Трамп в социальных сетях объявил о введении дополнительных 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия из Канады, одного из крупнейших торговых партнеров США. В четверг он также сообщил о возможных 200-процентных пошлинах на европейский алкоголь.

Индекс Vix, показатель ожидаемой волатильности американских акций, поднялся выше отметки 29, самой высокой с августа.

Индекс Nasdaq Composite тоже упал на 12% с последнего пика. С начала года технологический индекс потерял чуть более 10%.

В то же время ситуация в Европе отличается от происходящего за океаном. Последнее десятилетие европейские индексы наращивали отставание от акций США, особенно картина усугубилась в последние несколько лет, когда Европу преследовал один кризис за другим. Но за последнюю неделю ситуация кардинально поменялась.