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  • 15.03.25, 12:43

Анализ: перевооружение Европы может занять десять лет

Анализ Bloomberg Intelligence показывает, что странам Европы, входящим в НАТО, может потребоваться более десяти лет, чтобы устранить последствия длительного недофинансирования оборонной сферы и значительно укрепить свои военные силы.
Европа планирует увеличить расходы на оборону.
  • Европа планирует увеличить расходы на оборону. Foto: Scanpix
По данным аналитиков Bloomberg Intelligence, 15 крупнейших стран ЕС должны увеличить ежегодные инвестиции в оборону на 340-720 миллиардов долларов.
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