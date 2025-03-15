Анализ: перевооружение Европы может занять десять лет
Анализ Bloomberg Intelligence показывает, что странам Европы, входящим в НАТО, может потребоваться более десяти лет, чтобы устранить последствия длительного недофинансирования оборонной сферы и значительно укрепить свои военные силы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы ReArm Europe. «Этот комплекс предложений сосредоточен на том, как использовать все имеющиеся в нашем распоряжении финансовые рычаги, чтобы помочь государствам-членам быстро и значительно увеличить расходы на оборонный потенциал», – подчеркнула она.
Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны начать вкладывать в свою оборону 5% ВВП, а не 2%, как этого требует устав альянса. Премьер-министр Кристен Михал заявил, что Эстония должна поставить перед собой цель довести свои расходы на оборону до этой величины. ДВ спросили депутатов Рийгикогу, насколько разумно, с их точки зрения, это предложение.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.