Назад 19.01.25, 12:07 Литва увеличит расходы на оборону до более чем 5% от ВВП В ближайшие годы Литва намерена довести свои оборонные расходы до уровня 5–6% от ВВП, заявил министр обороны Литвы Кястутис Будрис.

Иллюстративное фото. Foto: DPA / Picture Alliance / Scanpix

В социальной сети X Будрис написал, что расходы на оборону в размере 5–6% ВВП должны быть достигнуты в период с 2026 по 2030 год.