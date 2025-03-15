Начались коалиционные переговоры

Партия реформ и Eesti 200 планируют подвести итоги обсуждений в воскресенье. Foto: Liis Treimann
Пресс-секретарь Партии реформ Кристофер Реннель сообщил, что переговоры, вероятно, продлятся весь день и завершатся поздно вечером. Согласно текущему плану, обновленная коалиция собирается подвести итоги обсуждений в воскресенье во второй половине дня.
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