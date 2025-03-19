Назад 19.03.25, 08:33 Прокуратура обвиняет лесохозяйственную компанию в крупной схеме уклонения от налогов Оказавшийся в поле зрения СМИ из-за сомнительных методов работы лесозаготовитель Eesti Metsameister и его руководители обвиняются в уклонении от налогов на сумму более 1,1 миллиона евро.

Отдел расследований Налогово-таможенного департамента обратил внимание на то, что Eesti Metsameister закупала услуги у своих работников, и считает, что таким образом не было уплачено более 1,1 миллиона евро налогов. Foto: Anni Õnneleid / Delfi Meedia / Scanpix

Согласно переданному в суд обвинению, Таави Леллеп и Март-Сандер Мытс, будучи членами правления Eesti Metsameister OÜ, а также Карлос Айрапетян в качестве исполнительного директора, через бухгалтеров в 2018–2020 годах предоставляли налоговым органам ложные данные в декларациях по подоходному и социальному налогу. В результате, как утверждает прокуратура, они скрыли обязательства по уплате социального налога на сумму свыше 1,1 миллиона евро.

Чтобы снизить налоговую нагрузку на рабочую силу в Eesti Metsameister с нанятыми работниками заключались не трудовые договоры, а договоры поручения между Eesti Metsameister и фирмами, которые учреждали сами работники, пояснила пресс-секретарь госпрокуратуры Герли Вахер.

Вахер не смогла раскрыть больше подробностей, так как судебные слушания только начались.

Защита: это внутренний спор Налогового департамента