Рауль Ребане: планы Европы вызывают в России панику и сильную ярость

Эксперт по коммуникациям Рауль Ребане. Foto: Raul Mee
«Если соотношение сил станет таким, что Путин почувствует: перед ним мягкотелые, которых можно завоевать, тогда любые завоевания становятся неизбежными. Если он почувствует силу, что, возможно, сейчас не удастся одолеть, тогда, может быть, этого и не произойдёт», — отметил Ребане в эфире радио Äripäev.
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После переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Кремле заявили, что Путин поддержал идею о 30-дневном отказе России и Украины от ударов по энергоинфраструктуре. Объявления о готовности Кремля к 30-дневному перемирию с Киевом не последовало, передает Deutsche Welle.
«Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и не герой», – пелось в старинной революционной песне. И, кажется, в XXI веке эта строчка остается актуальной. Едва ли многие «союзники» придут к нам на помощь, а потому важно не дать ни правительству в Эстонии, ни бюрократам на уровне ЕС опять заболтать тему обороны. Иначе заботиться придется каждому о себе, пишет журналист ДВ Алексей Шишкин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в эфире телеканала «Россия-1», что власти РФ заинтересованы в долгосрочном урегулировании конфликта с Украиной, а не во временном прекращении огня, передает «Медуза».
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!