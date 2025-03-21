Рауль Ребане: планы Европы вызывают в России панику и сильную ярость

«Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и не герой», – пелось в старинной революционной песне. И, кажется, в XXI веке эта строчка остается актуальной. Едва ли многие «союзники» придут к нам на помощь, а потому важно не дать ни правительству в Эстонии, ни бюрократам на уровне ЕС опять заболтать тему обороны. Иначе заботиться придется каждому о себе, пишет журналист ДВ Алексей Шишкин.