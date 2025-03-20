Назад 21.03.25, 06:00 В эпоху принципа «Fake it till you make it» важно позаботиться о себе самим «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и не герой», – пелось в старинной революционной песне. И, кажется, в XXI веке эта строчка остается актуальной. Едва ли многие «союзники» придут к нам на помощь, а потому важно не дать ни правительству в Эстонии, ни бюрократам на уровне ЕС опять заболтать тему обороны. Иначе заботиться придется каждому о себе, пишет журналист ДВ Алексей Шишкин.

Алексей Шишкин. Foto: Liis Treimann

Вихрь политических событий в Европе и за океаном кружит голову. Хочется подобно Фаусту вскричать «остановись мгновенье», – хотя прекрасным его и не назовешь. Происходящее напоминает расползающуюся уютную старую рубаху, в которой только начнешь латать одну дырку, как замечаешь следующую. И уже непонятно, стоит ли вообще браться за ремонт. Новости обновляются со скоростью видеоленты Инстаграма или TikTok.

Продолжающееся вторжение России в Украину остается для восточного фланга ЕС темой № 1, но за океаном идут реформы «дикого барина» из Белого дома, а на Ближнем Востоке кончилось неустойчивое перемирие – США приступили к бомбардировкам Йемена, а Израиль, похоже, всерьез настроен наконец покончить с группировкой ХАМАС, все еще контролирующей сектор Газа. На этом фоне почти рутиной кажется очередной распад правительства у нас дома и пересборка его на праволиберальных началах Партией реформ и «Ээсти 200» на пару. Но вот тревожные новости из Стамбула я бы не игнорировал.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, его пресс-секретаря, выписаны ордера на арест еще около ста сотрудников мэрии города. Имамоглу – представитель светских и более молодых сил в турецкой политике. Некоторые политологи верят, что если бы популярный мэр крупнейшего города страны стал кандидатом в президенты от оппозиции, то Реджеп Тайип Эрдоган мог бы лишиться кресла еще на выборах 2024 года. Теперь же Имамоглу формально лишен шанса баллотироваться – его не только арестовали, но и лишили диплома о высшем образовании. На фоне арестов в центр Стамбула стянуты дополнительные силы полиции, часть города оцеплена, дополнительно блокируются соцсети. Полностью избежать протестов не удалось, но пока кажется, что Эрдоган контролирует ситуацию.

Стрелка «морального компаса» наших формальных союзников крутится совсем в другую сторону.

Почему нам в Эстонии стоит следить за турецкими событиями?

Как минимум, чтоб не позволить усыпить себя мыслями о могуществе НАТО. Да, даже если альянс, зонтик которого прикрывает и нас, лишится ведущей и направляющей руки США, в нем останутся страны с могучими армиями. Но это очень разные государства, каждое со своими интересами и политической системой. И «вторая армия НАТО» – турецкая – едва ли станет для нас опорой в случае вторжения с востока. Да, Эрдоган позволяет себе острые шпильки в адрес Владимира Путина, а его родственники клепают «Байрактары» для Украины. Но все это вовсе не от большой любви к букве и духу демократии, что и демонстрируют последние события в Стамбуле. Стрелка «морального компаса» наших формальных союзников крутится совсем в другую сторону.

Даже если завтра лично Эрдоган уйдет в отставку, неоосманский курс, взятый немалой частью турецких политиков еще в 1980-х и вполне укоренившийся в обществе, никуда не денется. Недаром на автомобилях в жилых районах Стамбула нет-нет да встретишь султанскую тугру – герб Блистательной Порты в эпоху, когда она контролировала просторы от Белграда до Мекки. Живо напоминает гербы СССР и флаги-«имперки» на машинах в Москве и Питере. А в частных разговорах о ситуации на Ближнем Востоке вполне распространен нарратив «при нас таких бед там не было».

У Турции своя повестка дня – и защита права на свободу небольших стран на северо-востоке Европы едва ли входит даже в десятку приоритетов. Куда интереснее Анкаре курдский вопрос, наращивание влияния на Ближнем Востоке и Кавказе, конкуренция за власть в регионе с арабскими шейхами и иранскими аятоллами. Где-то интересы Турции и Эстонии пересекаются, но надеяться на появление на балтийских берегах могучих турок под звездой и полумесяцем для нашей защиты – по меньшей мере наивно.

Кажется, в Брюсселе и Париже (французская армия занимает третью строчку «ТОПа НАТО») это тоже понимают, сосредотачиваясь на укреплении оборонных усилий внутри ЕС. Уже обновлена «Белая книга» по оперативной готовности европейской обороны на период до 2030 года. В ней отмечено, что Россия в обозримом будущем будет оставаться «фундаментальной угрозой» для европейской безопасности. Меняются бюджетные правила ЕС, дабы дать членам новые возможности оборонных займов. В Эстонии мысль о тратах на оборону в размере 5%, кажется, стала консенсусной, а оппозиция говорит уже о 6-7%. Отдельные спикеры вроде Яака Мадисона уже заговаривают о 10.

Вот только, судя по суете, поднявшейся в медиа после того, как бывший канцлер Минобороны Кусти Сальм обвинил министра Ханно Певкура в неэффективных оборонных закупках, власти Эстонии в частности и Европы вообще пока не смогли убедить население в том, что оборона укрепляется не на словах, а на деле.

Может быть я прошу многого, но хочется быть уверенным, что счета оплачены, заводы работают в две-три смены, дроны и патроны заказаны, а хорошо бы – уже прибывают в Эстонию. Мне легко понять тех, кто сомневается в реальности оборонных усилий ЕС. Уже три года идет «большая» война России в Украине, а «малая» – больше десяти, с российской интервенции в Грузию минуло 16 лет, а Путин у власти все 25. И все еще мы на этапе «Европа сосредоточивается», «обсуждаем идею армии Европы», «дебаты вокруг возрождения европейской промышленности».

Действия всех сторон ныне напоминают мне старый принцип «fake it till you make it». Европа (пока меня не удалось убедить в обратном) имитирует решительные оборонные усилия, Дональд Трамп – мирные переговоры, Владимир Путин – «защиту русского мира» для внутренней аудитории и угрожающее миролюбие (о, парадоксов друг!) для внешней, Турция – активное присутствие в НАТО и приверженность общим с другими членами альянса интересам и демократическим принципам. Перечисление можно продолжать почти бесконечно.

Наверняка, чей-то блеф в итоге обернется правдой, кто-то сумеет «заговорить рынок» и поменять, наконец, реальность, заставив ее соответствовать заявлениям. Но надеяться исключительно на то, что сыграет выгодная нам ставка – неразумно. Увы, пока кажется, что заботиться о себе придется, прежде всего, самим. Или как минимум настоятельно требовать этого от государства, которому мы платим налоги. Время идет, пора предъявить не слова, а реальные результаты.