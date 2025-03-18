Назад 18.03.25, 22:01 Трамп и Путин провели телефонные переговоры После переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Кремле заявили, что Путин поддержал идею о 30-дневном отказе России и Украины от ударов по энергоинфраструктуре. Объявления о готовности Кремля к 30-дневному перемирию с Киевом не последовало, передает Deutsche Welle.

Главы двух государств говорили о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и проведении российско-американского хоккейного матча. Foto: AFP/Scanpix

При этом Путин, как передает агентство ТАСС, обозначил "ряд существенных моментов". По данным СМИ, речь может идти, в частности, об обеспечении действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения украинской армии.

В Белом доме подтвердили, что движение к миру начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры.Там также ожидают "технических переговоров по реализации морского перемирия в Черном море", следует из расшифровки заявления Белого дома, опубликованной корреспондентом U.S. News & World Report.

Только после этого можно будут ждать "полного прекращения огня и постоянного мира", утверждается в документе.