Трамп и Путин провели телефонные переговоры

После переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Кремле заявили, что Путин поддержал идею о 30-дневном отказе России и Украины от ударов по энергоинфраструктуре. Объявления о готовности Кремля к 30-дневному перемирию с Киевом не последовало, передает Deutsche Welle.
- Главы двух государств говорили о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и проведении российско-американского хоккейного матча. Foto: AFP/Scanpix
При этом Путин, как передает агентство ТАСС, обозначил "ряд существенных моментов". По данным СМИ, речь может идти, в частности, об обеспечении действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения украинской армии.
В Белом доме подтвердили, что движение к миру начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры.Там также ожидают "технических переговоров по реализации морского перемирия в Черном море", следует из расшифровки заявления Белого дома, опубликованной корреспондентом U.S. News & World Report.
Только после этого можно будут ждать "полного прекращения огня и постоянного мира", утверждается в документе.
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