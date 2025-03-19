Назад 19.03.25, 09:43 Переговоры о перемирии в Украине продолжатся в Джидде Переговоры о возможности перемирия в войне России против Украины продолжатся в городе Джидда 23 марта. Об этом сообщил во вторник, 18 марта, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, передает DW.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский. Foto: Shutterstock

Ранее в тот же день, 18 марта, глава американского государства Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор – второй подтвержденный с момента начала нынешнего президентского срока Трампа. Комментируя итоги этой беседы, Уиткофф упомянул об «определенных прорывах» в переговорном процессе, передает агентство dpa. «Я хотел бы поблагодарить президента Путина за все, что он сделал сегодня в ходе этого звонка, чтобы приблизить свою страну к заключению окончательного мирного соглашения», – приводит агентство слова спецпосланника президента США в этой связи.

Трамп, Зеленский и Шольц об итогах разговора президентов РФ и США

Сам глава Белого дома после телефонного разговора с Владимиром Путиным написал в своей соцсети Truth Social: «Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном счете, над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной».

В свою очередь Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней и, как сообщил Кремль, дал соответствующую команду российским войскам.

При этом президент РФ, как передает агентство ТАСС, обозначил «ряд существенных моментов»: речь может идти, в частности, об обеспечении действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения украинской армии. Таким образом, объявления о готовности Кремля к 30-дневному перемирию с Киевом не последовало.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил на пресс-конференции, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре, однако «будет отвечать», если Россия нарушит соответствующую договоренность.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя результаты телефонного разговора Трампа с Путиным, указал, что призыв прекратить атаки на объекты энергетики – «хорошее начало». В то же время Шольц подчеркнул, что без Украины соглашения о достижении мира быть не может.