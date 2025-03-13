Кремль: Россия не хочет временного прекращения огня

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в эфире телеканала «Россия-1», что власти РФ заинтересованы в долгосрочном урегулировании конфликта с Украиной, а не во временном прекращении огня, передает «Медуза».
- Владимир Путин в Курске, 12 марта 2025 года. Foto: Scanpix
«Мы считаем, что наша цель – это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», – сказал Ушаков.
По его словам, предложение о временном перемирии – не что иное как временная передышка для украинские военных, пишет РБК.
Ушаков отметил, что представил позицию России в ходе разговора с советником по нацбезопасности США Майком Уолцем. «Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, изложил нашу позицию по поводу того, что это ни что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего», – сказал помощник президента России.
Ушаков добавил, что Владимир Путин 13 марта может высказать «более конкретные и содержательные оценки» по поводу предложения ввести временный режим прекращения огня в Украине.
Власти США в ходе переговоров с Украиной, прошедших 11 марта, предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Украина поддержала это предложение.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Временный 30-дневный режим прекращения огня в российско-украинской войне начнут обсуждать «на следующей неделе», то есть в период с 17 по 23 марта.
Представители западных спецслужб заявили агентству Bloomberg 11 марта, что президент России Владимир Путин не намерен идти на уступки в переговорах об урегулировании российско-украинской войны, передает «Медуза
».
Из Москвы поступают сигналы о том, что Кремль под руководством Владимира Путина готов согласиться на перемирие при соблюдении определенных условий.
На фоне публичного спора Зеленского и Трампа в Белом доме Россия ожидает, что ее переговоры с США ускорятся в ближайшие недели, передает DW
со ссылкой на CNN.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.