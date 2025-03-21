Скандальный туроператор Kon Tiki Reisid обанкротился

Деятельность Kon Tiki Reisid окончательно прекращена. Foto: Liis Treimann
В конце прошлого года в Департамент защиты прав потребителей поступило более 600 заявлений от клиентов туроператора Kon Tiki Reisid OÜ с требованием возврата предоплат и компенсаций за неоказанные туристические услуги.
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Добавлен комментарий Союза туристических фирм Эстонии (ETFL)
Недавно Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) подал в полицию заявление о преступлении в отношении печально известной турфирмы Kon Tiki Reisid, которая не обеспечила достаточный залог и предоставила TTJA недостоверные данные.
Туристическая фирма Kon Tiki Reisid прекращает деятельность в связи со сложной экономической ситуацией. По состоянию на вечер четверга клиенты компании остаются заблокированными в отеле в Кении из-за долгов фирмы, пишет Rus.ERR.
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