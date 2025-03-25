Финский стартап сокращает 45 сотрудников в Таллинне

Генеральный директор и соучредитель Swappie Сами Марттинен и руководитель отдела коммерческих операций Эмма Лехикойнен. Foto: Swappie
Swappie занимается ремонтом и перепродажей подержанных мобильных телефонов, в Эстонии компания является работодателем для 460 человек. Стартап сообщил, что намерен сократить 45 человек, работающих в подразделения микропайки в Таллинне.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Йыхвиское предприятие Ronin отправило Кассе по безработице предварительное извещение о коллективном сокращении семи человек. По данным Инфобанка, на конец прошлого года в компании трудилось 16 работников.
DBS, самый крупный банк Сингапура, объявил о сокращении 4000 рабочих мест в течение трех лет – искусственный интеллект (ИИ) берет на себя все больше работы, которая в настоящее время выполняется людьми, пишет BBC.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.