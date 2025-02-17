Назад 17.02.25, 14:03 Текстильная фирма из Йыхви сокращает половину персонала Йыхвиское предприятие Ronin отправило Кассе по безработице предварительное извещение о коллективном сокращении семи человек. По данным Инфобанка , на конец прошлого года в компании трудилось 16 работников.

Текстильное предприятие. Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann

Ronin – это швейное предприятие, которое производит покрытия для матрасов. Квартальный оборот на конец прошлого года составлял 406 тыс. евро. Последние пять лет количество сотрудников на предприятии колебалось в пределах 15-20 человек. В фирме отказались дать комментарий для ДВ о коллективном сокращении.

В 2021-2023 годах Ronin реализовывала проект по увеличению мощностей и началу экспорта, профинансированный EAS на 283 тыс. евро. Как сообщается на сайте фирмы , в качестве целевых рынков для развития в рамках проекта были выбраны Швеция, Норвегия и Дания, поскольку там компания видела наибольший потенциал продаж. В ходе проекта привлекали со стороны экспертов по технологиям и дизайну, чтобы вывести на рынок линейку продукции премиум-класса.

Компания также пять раз получала пособие на исследования и разработки от Министерства экономики и коммуникаций на общую сумму около 107 тыс. евро.

В 2024 году Ronin заняла 44-е место в ТОПе текстильных фирм и производителей одежды, а также 818-е место в ТОПе обрабатывающей промышленности, составленных Äripäev.