ИИ заменит: крупный азиатский банк сокращает 4000 человек

DBS, самый крупный банк Сингапура, объявил о сокращении 4000 рабочих мест в течение трех лет – искусственный интеллект (ИИ) берет на себя все больше работы, которая в настоящее время выполняется людьми, пишет BBC
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- Банковские автоматы DBS в Сингапуре. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock
Этот шаг затронет всех временных и контрактных сотрудников, сообщил представитель банка, отметив, что сокращение численности персонала произойдет из-за «естественной убыли» по мере завершения проектов.
Постоянные сотрудники от сокращений не пострадают. Генеральный директор банка Пиюш Гупта также заявил, что банк ожидает создания около 1000 новых рабочих мест, связанных с ИИ.
«Мы предполагаем, что в течение следующих трех лет ИИ может сократить необходимость продления договоров около 4000 временных/контрактных сотрудников в 19 странах, работающих над конкретными проектами», – пояснил представитель банка.
В настоящее время в DBS работают от 8000 до 9000 временных и контрактных сотрудников. Всего в банке работает около 41 000 человек.
В прошлом году Гупта рассказывал, что компания внедряет ИИ в работу уже более 10 лет.
«На сегодняшний день мы используем более 800 моделей ИИ в 350 проектах и ожидаем, что экономический эффект превысит 1 миллиард сингапурских долларов (745 млн долларов США; 592 млн фунтов стерлингов) к 2025 году», – отметил он.
Гупта уйдет с поста в конце марта. Его заменит нынешний заместитель генерального директора Тан Су Шан.
Продолжающееся распространение технологии искусственного интеллекта привлекло внимание к ее преимуществам и рискам: в 2024 году Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что искусственный интеллект может затронуть почти 40% всех рабочих мест во всем мире.
Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что «в большинстве сценариев ИИ, скорее всего, усугубит общее неравенство».
В то же время глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил в интервью BBC, что ИИ не станет «массовым уничтожителем рабочих мест», а люди научатся работать с новыми технологиями.
По словам Бейли, ИИ сопряжен с рисками, но «у него большой потенциал».
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