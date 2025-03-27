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  • 27.03.25, 16:54

Десятки поставщиков Maxima ходатайствуют о повышении цен

С начала года Maxima получила 84 запроса на повышение цен от 69 поставщиков, охватывающих сотни товаров различных категорий, передает Postimees.
Десятки поставщиков Maxima ходатайствуют о повышении цен
  • Foto: Liis Treimann
«Мы понимаем, что многие отрасли сталкиваются как с глобальными, так и с местными вызовами, которые увеличивают себестоимость продукции. На мировом рынке сложилась ситуация, когда спрос на многие сырьевые товары превышает предложение – доступность сырья зависит от климатических проблем и заболеваний растений и животных», – пояснила руководитель отдела категории и закупок Maxima Eesti Кади Лайнело.
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