Десятки поставщиков Maxima ходатайствуют о повышении цен

С начала года Maxima получила 84 запроса на повышение цен от 69 поставщиков, охватывающих сотни товаров различных категорий, передает Postimees
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«Мы понимаем, что многие отрасли сталкиваются как с глобальными, так и с местными вызовами, которые увеличивают себестоимость продукции. На мировом рынке сложилась ситуация, когда спрос на многие сырьевые товары превышает предложение – доступность сырья зависит от климатических проблем и заболеваний растений и животных», – пояснила руководитель отдела категории и закупок Maxima Eesti Кади Лайнело.
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