Назад 27.03.25, 06:00 «Все поддерживают свои предприятия. Только не Эстония» Когда перспективы войны уже не носят сугубо теоретический характер, встает вопрос и продуктовой безопасности. Ситуация в этом отношении не самая плохая, но все равно есть куда расти.

Продуктовая безопасность зависит среди прочего от того, чьи продукты потребляет население. Однако местная продукция оказывается дороже иностранной - в том числе из-за особенностей налоговой системы. Foto: Лийз Трейманн

По словам главы Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, в ассортименте торговых сетей находится 59% всех продуктов питания. Остальные завозятся из-за рубежа, т.к. они зачастую дешевле. По мнению Потисепп, эстонская промышленность могла бы производить больше.

«Если говорить о том, насколько Эстония сама себя обеспечивает продовольствием, то молока и некоторых зерновых (пшеница, рожь) нам вполне хватает. Но зато недостает свинины (лишь 74% производится в Эстонии), куриного мяса (60%), яиц (50%). Так что, ситуация с одной стороны и не самая плохая, но с другой стороны, есть к чему стремиться», - говорит она.

«Нужно пытаться добиться того, чтобы начать обеспечивать себя на все 100%, - убеждена Потисепп. - Но это в любом случае займет время, ибо есть масса факторов. Например, на производство свинины может повлиять африканская чума, производство другого мяса могут сократить другие болезни».

Однако главным фактором, не позволяющим Эстонии перейти на самообеспечение, она считает государственную политику. По словам Потисепп, в то время как другие страны обеспечивают свои сельскохозяйственные предприятия льготами, Эстония, наоборот, условия для них ужесточает. «Когда начался ковид и энергетический кризис, другие страны отменили акциз на газ. Мера небольшая, но если таковых накапливается много, это уже снижает себестоимость пищевых продуктов. А мы что сделали? Наоборот: поднимаем акцизы что на топливо, что на электричество (в очередной раз - в мае этого года). Все страны вокруг нас как-нибудь поддерживают свои предприятия, своих производителей. Только не Эстония», - сетует она. В результате такой политики, по ее словам, импортные товары начинают понемногу вытеснять с прилавков эстонские. «Они иногда бывают подешевле, поэтому сети их радостно импортируют и выбрасывают местный товар из ассортимента. А мы не можем покупать эстонское, если его нет на прилавке, - описывает проблему глава союза. - К тому же, соседние страны пользуются своими преимуществами: у торговой сети MAXIMA литовские владельцы и большие связи с этой страной, а Польша - страна фермеров, которые получают государственную поддержку в два раза выше, чем фермеры в Эстонии». «А мы что делаем? Запрещаем выращивать куриц в клетках и получать таким образом яйца. Это запрещает только Эстония! А что это значит для потребителей? Подорожание яиц в 2,5 раза!» - констатирует Потисепп. Эстонское молоко вдвойне вкусней Важным фактором, определяющим цену эстонских продуктов, является и налог с оборота. Во многих странах Европы он льготный, в то время как Эстония исключений для производителей продуктов питания не делает. «Чем выше НСО, тем выше цена», - напоминает глава E-Piim Tootmine Яанус Муракас. По его словам, в сфере молочных продуктов засилья зарубежных брендов нет: потребитель любит местное. «Эстонский потребитель предпочитает эстонского производителя», - констатирует Муракас. Горячие новости Олег Гросс о проблемах со здоровьем: это случилось внезапно, и я понял, что время ограничено С пенсиями все плохо, но золото может помочь ТОП дивидендов: Осиновский вывел из фирмы 25 млн, но остался без первого места KM Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

При этом сам рынок молочных продуктов консолидирован в руках 4-5 крупных производителей. По словам Муракаса, в области питьевого молока доминируют Tere и Valio, а среди производителей сыра компаний чуть больше. Такую концентрацию рынка в руках больших компаний Муракас объясняет особенностью индустрии: исторически компании укрупнялись ради повышения эффективности.

Муракас считает, что в Эстонии есть проблема слишком большого числа магазинов, что повышает цену вообще на все продукты. Новые магазины требуют расходов на поддержание деятельности, и все это перекладывается на потребителя.

«Магазинов настолько много, что бизнес перестает быть эффективным. Это экономически нерационально», - сетует Муракас.

Мы слишком маленькие

Еще один фактор, делающий эстонские продукты дороже зарубежных, - малый размер рынка. По словам главы производителя соков Auxner Микка Миллера, эстонские компании отстали от европейских в области технологий - и это тоже сказывается на цене.

«В Европе все механизировано, а в Эстонии используется много ручного труда. Причина - механизация не окупается на таком маленьком рынке как эстонский. У нас более мелкие партии товаров», - поясняет он.

По ощущению Миллера, потребители соков предпочитают скорее произведенные в Эстонии, нежели заграничные (в то время как в области прохладительных напитков ситуация обратная). Однако это не значит, что они поддерживают эстонский капитал: по словам Миллера, на рынке сейчас доминируют Põltsamaa Felix и A lе Coq, принадлежащие норвежской Orkla и финской Olvi Oyj соответственно.

Решение? Пропаганда!

По мнению Потисепп, можно повысить долю местных продуктов в ежедневном потреблении жителей Эстонии, если сделать масштабную рекламу (при условии, что торговые сети приняли бы решение отдавать предпочтение продуктам эстонского производства).

«Лично я бы сделала массовую кампанию на ETV (и в ERR в целом), где транслировала бы очень простой и понятный месидж: “Покупайте эстонское!”. Этого может быть достаточно. Потому что ценовая разница зачастую бывает небольшой: например, эстонский творог стоит где-то на 20 центов дороже, чем зарубежный. Это уже может улучшить нашу ситуацию в области производственной безопасности», - предлагает Потисепп.