Назад 20.03.25, 12:04 Прогноз Luminor: медленный экономический рост, ускорение инфляции и сдвиг на рынке труда В конце прошлого года экономика Эстонии наконец-то перешла к росту после длительного периода стагнации, и как предприятия, так и частные лица смотрят в будущее скорее с оптимизмом, говорится в прогнозе Luminor. Банк ожидает, что экономический рост в этом году составит скромный 1%, в то время как рост цен будет по-прежнему стремительным и составит около 5% из-за повышения налогов.

По словам главного экономиста Luminor, на прошлый год пришелся и рекордный за последние годы уровень безработицы, который достиг 7,8%. Фото иллюстративное. Foto: Liis Treimann

«Двухлетняя рецессия продолжалась до первого квартала прошлого года, после чего ВВП Эстонии от квартала к кварталу начал расти. Рост на 0,2% во втором и третьем кварталах оказался выше первоначальных прогнозов и ускорился до 0,7% в четвертом квартале, в основном благодаря покупке новых автомобилей в преддверии введения автоналога, – прокомментировал главный экономист Luminor Ленно Уускюла. – Однако в целом за год экономика Эстонии сократилась на 0,2%, а ВВП на душу населения упал на 0,9%».

«В этом году ожидается рост экономики Эстонии на 1%, что в трудные времена было бы естественным для нас. Однако, учитывая, что ВВП Эстонии упал на 5,4% с пика 2022 года и на целых 8,3% в расчете на душу населения, по сравнению с ожидаемыми 2-3% годового роста, наше богатство на душу населения стало на 14-17% ниже, чем тогда. Это до 5000 евро меньше на человека, чем потенциально могло быть», – добавил Уускюла.

По словам главного экономиста Luminor, глобальные экономические риски возросли в результате неопределенной экономической ситуации в Европе, а теперь ещё и нестабильной экономической политики США. Тем не менее, можно ожидать, что в 2026 году наступит перелом и начнется рост.

«Текущий прогноз предусматривает более высокие темпы роста в следующем году – 2% по сравнению с прежним. С одной стороны, это связано с ослаблением фискальных правил в Европейском союзе и желанием эстонского правительства воспользоваться этой возможностью. Кроме того, ожидается, что новое правительство откажется от некоторых запланированных повышений налогов, а экономики наших основных партнеров, Финляндии и Швеции, также имеют тенденцию к росту», – отметил Уускюла.

Рост зарплат был съеден ростом цен

За последние пять лет цены на товары и услуги в Эстонии значительно выросли, рост продолжился и после большого скачка цен в 2021-2022 годах. Если сравнивать цены, которые были в Эстонии в декабре 2024 года с ценами 5-летней давности, которые были непосредственно перед пандемией коронавируса, то рост составил 41,6%.

«С точки зрения потребителя это означает, что если в конце 2019 года корзина товаров стоила 100 евро, то в декабре прошлого года за нее пришлось заплатить на 41,6 евро больше, – пояснил Уускюла. – 2025 год также начался с двух месяцев сильного роста цен. Правда, январский рост был вызван в основном добавлением к индексу цен автоналога, но это пока отразилось на кошельках лишь немногих людей. Однако в феврале выросли стоимость жилья и расходы на досуг, а также в некоторой степени выросли цены на продукты питания».

Поскольку в середине года повысятся акцизы, а также вырастет с 22% до 24% НСО, то это автоматически приведёт к росту цен на товары и услуги:

«Заработная плата также продолжит расти и, в свою очередь, будет способствовать росту цен на услуги, поэтому цены в целом продолжат расти в этом году. Годовая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 5%. Предположительно 2026 год может принести некоторое облегчение, когда рост цен снизится до 3%, но это если мы избежим новых региональных и глобальных неприятных сюрпризов».

Даже в условиях слабой экономики статистика отражает устойчивый рост зарплат в последние годы, и при поддержке спурта, составившего в 2024 году 8,1%, номинальный рост зарплат с конца 2019 года составил 46,9%. Это сравнимо с показателем за пять лет до коронакризиса, когда средняя зарплата выросла на 41,2%.

«Однако произошел значительный сдвиг в покупательной способности, вызванный стремительным ростом цен. Если до пандемии покупательная способность выросла за пять лет на 28,4% и работники ощущали реальный рост зарплат, то после пандемии покупательная способность выросла за пять лет всего на 3,6%, а за промежуточные два года она была еще ниже, – отметил Уускюла. – Рост Euribor, который остается выше уровня, существовавшего до коронакризиса, также оказал значительное влияние на кошелек, увеличив платежи заемщиков по кредитам».

Сдвиг на рынке труда

По данным Уускюла, на прошлый год пришелся и рекордный за последние годы уровень безработицы, который достиг 7,8%. На высокий уровень безработицы в значительной степени повлияло пополнение статистики украинскими военными беженцами, однако количество вакансий, отражающее состояние рынка труда и экономики, также было значительным: «В конце года было 9100 вакансий. В новейшей истории меньше 9000 вакансий было только в 2020 году, в год коронакризиса. Напротив, в годы хорошего роста у нас было более 11 000 вакансий, и к этой цифре нам ещё предстоит пройти долгий путь».

Уускюла отметил, что значительно сократилось как число свободных рабочих мест, так и количество нанятых и занятых в обрабатывающей промышленности, а также в оптовой и розничной торговле. Уменьшилось также число вакантных должностей в государственном секторе, что, вероятно, связано с различными мерами экономии.

«Если до недавнего времени компании сохраняли своих сотрудников, несмотря на низкие показатели производства, а занятость даже росла, достигнув в середине прошлого года рекордных 700 000 человек, то теперь мы наблюдаем сокращение персонала в целях снижения затрат, повышения эффективности и направления ресурсов на повышение зарплат остающихся сотрудников», – пояснил главный экономист Luminor.

Luminor прогнозирует безработицу на уровне 7% в этом году и 6% в 2026 году. «С точки зрения эффективности и роста производительности логично, что сотрудники, которые не полностью заняты, будут уходить. Если эти люди смогут найти новую работу, производительность повысится, и появится надежда на экономический рост. Однако сегодня найти работу сложнее, чем прежде, что отражается на прогнозе уровня безработицы», – добавил Уускюла.

Ожидания позитива

По словам главного экономиста Luminor, последние пять лет были отмечены различными событиями и процессами, которые ранее казались невероятными, но повлияли на мировую экономику и геополитическую ситуацию. Пандемия COVID-19, полномасштабная агрессия России против Украины и инициативы администрации Трампа в США – лишь некоторые ключевые моменты на глобальной арене. Изменения в бюджетной политике Европы и правилах бюджетного дефицита, неопределённое будущее электрообеспечения Эстонии, колеблющиеся налоговые планы и обещания напрямую воздействуют на нашу среду.

«В то же время и потребители, и предприятия ожидают улучшения ситуации в будущем, и это подтверждают макропоказатели – объемы производства в обрабатывающей промышленности, которые долгое время падали, начали расти, эстонский экспорт превысил прошлогодние удручающие показатели, и экономика перешла к росту. И хотя принятие неожиданностей и противоречий стало частью нашей повседневной жизни, ни предпринимателей, ни потребителей не удовлетворяет сегодняшнее положение вещей, они хотят большего», – заключил Уускюла.