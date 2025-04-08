Надзорный орган требует разъяснений от главы «Отечества» Рейнсалу

Руководитель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу. Foto: Liis Treimann
В направленном в комиссию обращении отмечается, что еженедельную 20-минутную программу «Varivalitsus» на Postimees председатель партии «Отечество» Урмасу Рейнсалу ведет в одиночку. Возникает вопрос, можно ли считать участие Рейнсалу в шоу его личной рекламой как политика.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
По информации Delfi, уже некоторое время в отношении партии «Отечество» ведется уголовное производство, в рамках которого Центральная криминальная полиция расследует возможное незаконное финансирование партии.
Глава волости Йыгевамаа и бывший мэр Таллинна Таави Аас, а также бывший председатель волостного собрания Пылтсамаа Реет Алев объявили о своем решении присоединиться к партии «Отечество», сообщила партия.
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.