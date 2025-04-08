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  • 08.04.25, 12:12

Надзорный орган требует разъяснений от главы «Отечества» Рейнсалу

Комиссия по надзору за финансированием партий обратилась к председателю партии «Отечество» Урмасу Рейнсалу с просьбой разъяснить условия его участия в программе «Varivalitsus».
Руководитель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.
  • Руководитель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу. Foto: Liis Treimann
В направленном в комиссию обращении отмечается, что еженедельную 20-минутную программу «Varivalitsus» на Postimees председатель партии «Отечество» Урмасу Рейнсалу ведет в одиночку. Возникает вопрос, можно ли считать участие Рейнсалу в шоу его личной рекламой как политика.
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