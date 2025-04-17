Дорогая головная боль. Отмена визита к врачу привела к долгу перед инкассо

За последние два года в различных районах Таллинна появилось несколько центров здоровья, которые объединяют разных поставщиков медицинских услуг – как частных, так и государственных, пишет портал Meditsiiniuudised.
«Он помнил, как я мыла ему ноги и заботилась о нем. Он запомнил меня и был очень благодарен», – говорит совсем молодая, 22-летняя медсестра Вероника, которая каждый день старается помогать людям завершать их земной путь как можно более достойно.
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!