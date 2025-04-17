Деловые ведомости
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  • 17.04.25, 14:04

Дорогая головная боль. Отмена визита к врачу привела к долгу перед инкассо

Медицинский концерн Confido взыскал с пациентки, отменившей визит к врачу, сумму, из-за которой женщина через несколько лет оказалась должником инкассо-фирмы. Долг к тому времени вырос до 560 евро.
Женщине придется платить штраф из собственного кармана, не получив никакой услуги. Фото иллюстративное.
  • Женщине придется платить штраф из собственного кармана, не получив никакой услуги. Фото иллюстративное.
  • Foto: Андрас Кралла
Судьбоносным для пациентки стало то, что она отменила приемы не за 24 часа, а в то же самое утро.
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