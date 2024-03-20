Назад KM 28.03.25, 12:55 В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.

В секторе здравоохранения работа, как известно, никогда не заканчивается — и, как и следовало ожидать, рабочая одежда Lindström соответствует высоким стандартам гигиены и качества.

Десятилетия назад к этой теме столь осознанно и научно никто не подходил. Очень многие работники больниц, клиник, попечительских домов и других учреждений стирали свою одежду дома. Однако такой подход является опасным – в одежде, которая контактировала с больными, могут скрываться бактерии и вирусы, которые, попав домой, способны заразить также и членов семьи работника. Скрывающиеся между волокнами ткани микроорганизмы совсем не обязательно будут уничтожены во время домашней стирки. Кроме того, с помощью домашней стирки очень сложно избавиться от возникающих при работе в больнице специфических пятен, которые могут испортить одежду.

С помощью полностью цифровизованной аренды рабочей одежды сегодня можно избежать таких рисков, поскольку такое решение позволяет полностью отслеживать уход за рабочей одеждой. Не говоря уже о том, насколько более экологичной аренда рабочей одежды является по сравнению с ее покупкой.С помощью цифровизации медицинские учреждения получают полный обзор ухода, а также уверенность в том, что в ходе всех процессов применяются соответствующие инструкции по уходу. Такое решение сравнимо с отправкой посылки через курьерскую фирму – пользователь может круглосуточно отслеживать процессы по уходу за рабочей одеждой.

Арендная рабочая одежда компании Lindström, удостоенной знака качества EcoVadis Platinum, подходит как для частной больницы, так и для салона красоты.

Одежда с чипом позволяет следить за правильным уходом

На сегодняшний день уровень осведомленности значительно вырос, и медицинские учреждения серьезно следят за тем, чтобы работники были способны защитить себя и своих близких от рисков, связанных со стиркой в ​​домашних условиях. Услуга аренды рабочей одежды Lindström для многих учреждений зарекомендовала себя как эффективный способ обеспечить гигиеническую чистоту использовавшейся рабочей одежды. Вся рабочая одежда Lindström оснащена RFID-чипом, который позволяет отслеживать, выполняется ли уход за одеждой с надлежащей регулярностью или нет.

Клиенты Lindström, которые арендуют для своих работников именную рабочую одежду, всегда могут отслеживать в среде самообслуживания, выполняется ли стирка всей рабочей одежды в соответствии с графиком. Если какой-либо комплект одежды не поступал в нашу прачечную в течение нескольких недель или дольше, больница может напомнить пользователю этого комплекта одежды о правилах ухода за рабочей одеждой.

Доступная информация об оснащенной чипом одежде помогает обеспечить более правильный уход за одеждой даже в учреждениях, в которых рабочая одежда находится в общем использовании. В таком случае, несмотря на отсутствие данных о конкретном работнике, возникающие проблемы с одеждой все равно будут видны, и при необходимости персонал больницы может проводить дополнительную разъяснительную работу среди своих коллег.

Линдстрём гарантирует, что стоматологическая клиника Läänemere Hambakliinik соответствует высоким стандартам ухода за спецодеждой. Foto: Линдстрём

Более длительный срок службы и качественное обслуживание

Если в домашних условиях люди обычно стирают темное и светлое белье, используя режим обычной или ручной стирки, то компания Lindström дополнительно сортирует всю рабочую одежду в соответствии с типом загрязнения. Текстильные изделия могут поступать в прачечную из подверженных риску заражения отделений даже в биоразлагаемых мешках для белья, чтобы исключить контакт случайного человека или предмета с возбудителями болезней.

Lindström использует десятки различных программ и специальных моющих средств, с помощью которых для различной рабочей одежды обеспечивается «специальное обращение».Одежда стирается при температуре минимум 70 градусов, что позволяет уничтожить все бактерии, которые могут в ней скрываться.

Такой уход также помогает продлить срок службы рабочей одежды. Многих удивляет то обстоятельство, что, хотя Lindström не только стирает и сушит одежду при очень высокой температуре, но и делает это гораздо чаще, по сравнению со стиркой в домашних условиях, одежда в случае промышленной стирки служит дольше. Одним из наиболее распространенных «убийц ткани» является кондиционер для белья, который вместо обеспечения обещаемой рекламой мягкости делает ткань более хрупкой.

Средний срок службы рабочей одежды для медицинских работников Lindström составляет три года, а некоторая одежда, за которой осуществляется правильный уход, может оставаться в обращении и вплоть до пяти лет. В случае домашней стирки многие люди используют кондиционер для белья, в результате чего ткань перестает соответствовать требованиям к классу предназначенной для использования в медицинских учреждениях ткани чуть ли не в два раза быстрее.Если ткань начинает рваться и пятна больше не выводятся, такую ставшую непригодной арендную одежду необходимо заменить. Для больницы это означает большие затраты, и предлагаемый компанией Lindström промышленный уход позволяет их избежать.

По словам представителей Läänemere Hambakliinik, рабочая одежда играет важную роль в первом впечатлении. Foto: Линдстрём

Для медицинских учреждений важно удобство, гибкость и профессионализм

В случае комплексной услуги по рабочей одежде главным преимуществом является то, что медицинским учреждениям не нужно беспокоиться об обслуживании, запасах или ремонте рабочей одежды. Компания Lindström всегда обеспечивает наличие в достаточном количестве рабочей одежды, которая соответствует потребностям учреждения. Это также позволяет снизить административную нагрузку на персонал больницы: эффективную организацию стирки, ремонта и логистики обеспечивает поставщик услуг. При необходимости количество одежды для работников больницы можно увеличить или уменьшить, в том числе, в случае изменения численности персонала.

Менеджер по маркетингу стоматологической клиники Läänemere Hambakliinik Альбина Вимб подтверждает, что для их клиникирабочая одежда является важной составляющей первого впечатления, которое клиника производит на пациентов.

«Чистая, удобная и стильная одежда помогает подчеркнуть наш профессионализм и способствуют возникновению доверия. Мы пользуемся услугой аренды одежды Lindström, потому что она очень удобна и позволяет нам сосредоточиться на самом важном – работе с пациентами. Предоставляемая одежда подходит под размеры наших работников, что обеспечивает ее удобство. Стирка и доставка организованы профессионально, и данная услуга одновременно покрывает потребности двух наших клиник», – поясняет она.

Для клиники важно, чтобы ей не приходилось беспокоиться об уходе за одеждой. Если рабочая одежда по какой-либо причине повреждается и на ней появляются дыры или другие повреждения, компания Lindström обеспечивает ее ремонт или замену. Когда в клинику приходит новый работник, Lindström организует заказ новой форменной одежды посредством полностью цифровой системы. «Для нашей клиники это экономит время и упрощает весь процесс», – добавляет Альбина Вимб.

Кроме форменной одежды стоматологическая клиника Läänemere Hambakliinik также заказала у компании Lindström изготовленные по индивидуальному заказу ковры с логотипами клиники для залов ожидания пациентов, а также услугу по уходу за ними. Изготовленный по специальному заказу ковер поддерживает единый визуальный стиль клиники и делает рабочие помещения уютными. Кроме того, благодаря коврам с логотипом, клиники узнаваемы на фотографиях.

«С точки зрения маркетинга, форменная одежда персонала и такие элементы дизайна интерьера, как изготовленные по индивидуальному заказу ковры, очень полезны для нашего общего имиджа. Пациенты видят, что клиника заботится о каждой детали, и это обуславливает возникновение у них доверия. Мы очень довольны таким партнерством, потому что оно не только позволяет разрешать организационные вопросы, но и помогает нам предоставлять услугу высокого качества», – пояснила Вимб.

Устойчивое развитие становится все более важным

Услуга аренды рабочей одежды Lindström позволяет также обеспечить правильное обращение с одеждой по окончании ее жизненного цикла. Вместо того чтобы каждое учреждение самостоятельно беспокоилось об уничтожении изношенной одежды, компания Lindström обеспечивает экологичное обращение с ней – одежда направляется в повторное использование в виде аренды текстиля или перерабатывается, и этот процесс отслеживается в цифровой форме.

Возможность применять такое решение становится в секторе здравоохранения все более важной, поскольку устойчивое развитие уже сегодня является для медицинских учреждений очень важным фактором. Существуют области, в которых одноразовые изделия неизбежно обуславливают возникновение отходов. Например, маловероятно, что маскам и резиновым перчаткам в ближайшем будущем будет найдена альтернатива из текстиля. Однако Lindström уже сегодня совместно с крупнейшей больницей Эстонии ищет замену одноразовым хирургическим шапочкам, и эффективное решение уже совсем близко.

Дизайнерский ковер с логотипами Линдстрём поддерживает визуальную идентичность Läänemere Hambakliinik.

Разрушение шаблонов мышления

Тем не менее, далеко не все работники могут понимать связанные с домашней стиркой опасности, и больницы продолжают проводить разъяснительную работу, чтобы повысить осведомленность о необходимости промышленного ухода за одеждой. После запуска услуги по аренде, провести беседы со сторонниками домашней стирки пришлось и административному руководителю Элваской больницы Юлле Кырв. Поскольку в Элваской больнице подавляющее большинство из более чем 600 предметов одежды находятся в общем использовании, по ее словам, нашлись некоторые работники, которые предпочитали «резервировать» для себя подходящую им рабочую одежду, храня ее в своем шкафчике и стирая дома.

«В медицинском учреждении такая практика недопустима. Мы провели тщательную разъяснительную работу и очень близки к тому, чтобы сломать этот устаревший шаблон мышления», – подтвердила представитель больницы, по словам которой, сегодня подавляющее большинство работников уже привыкли к одежде, находящейся в общем использовании.

«Наша менеджер по обслуживанию клиентов привела очень точную аналогию. Когда мы ночуем в гостинице, мы ожидаем, что постельное белье будет чистым, ярко-белым, мягким и выглаженным, однако мы не ожидаем, что нам и каждому последующему гостю будет выдаваться совершенно новое белье. Если одежда производит впечатление абсолютно новой, и у нее нет ни одного признака предыдущего использования, то и у нас нет никаких причин относиться к ней с недоверием», – отметила менеджер по обслуживанию клиентов.

Убедитесь в качестве центра обслуживанияпрачечнойсами!

Сегодня услугами Lindström уже пользуется целый ряд государственных больниц и частных медицинских учреждений. Например, клиентами компании являются Северо-Эстонская региональная больница и Элваская больница, а также многие другие медицинские и попечительские учреждения.

Компания Lindström приглашает представителей каждого медицинского учреждения самим познакомиться с промышленным уходом за рабочей одеждой как в центре обслуживания, так и в среде eLindström. То, что царящие в производственных комплексах Lindström чистота и порядок обусловили возникновение доверия и дали хорошее представление об организации стирки и промышленного ухода, подтвердила и административный руководитель Элваской больницы.

«Меня особенно впечатлило то, насколько профессионально Lindström организует уход за бельем в своем тартуском подразделении. За последние 15 лет я сотрудничала с пятью поставщиками услуг, и при выборе партнеров я всегда по возможности старалась познакомиться и непосредственно с прачечной. В некоторых случаях у меня сразу возникали некоторые сомнения относительно того, насколько в таких условиях можно в принципе обеспечивать гигиеническую чистоту белья», – отметила Юлле Кырв.