Будни в палате для умирающих. Перед смертью не кажется странным ни одно желание
«Он помнил, как я мыла ему ноги и заботилась о нем. Он запомнил меня и был очень благодарен», – говорит совсем молодая, 22-летняя медсестра Вероника, которая каждый день старается помогать людям завершать их земной путь как можно более достойно.
Паллиативное отделение Клиники Тартуского университета недавно отметило свое трехлетие. Здесь приятно пахнет и по-домашнему оживленно: играет фоновая музыка, много растений и произведений искусства. Зданию с высокими потолками и оригинальным кафельным полом больше ста лет. Тартусцам адрес хорошо знаком – улица Пуусепа, 6. В этом доме жизнь ощущается особенно значимой и благословенной, несмотря на то, что путь в мир иной для многих начинается именно отсюда.
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Предприниматель Олег Гросс (73), перенесший полтора года назад инсульт и потерявший из-за этого голос, говорит, что сейчас чувствует себя на 50 лет, однако внезапные проблемы со здоровьем заставили его по-новому взглянуть на жизнь.
Вступила в силу поправка к закону, которая позволяет работникам, находящимся на листе нетрудоспособности по болезни более двух месяцев, вернуться на работу либо на неполный рабочий день, либо выполнять более легкие задачи и получать при этом зарплату, которую они имели до начала болезни.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.