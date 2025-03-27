Деловые ведомости
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  • 31.03.25, 06:00

Будни в палате для умирающих. Перед смертью не кажется странным ни одно желание

«Он помнил, как я мыла ему ноги и заботилась о нем. Он запомнил меня и был очень благодарен», – говорит совсем молодая, 22-летняя медсестра Вероника, которая каждый день старается помогать людям завершать их земной путь как можно более достойно.
Это молельная комната отделения паллиативной помощи. К усопшему приходят либо пастор, либо близкие, которые могут ненадолго побыть с умершим родственником при свечах в спокойной обстановке.
Паллиативное отделение Клиники Тартуского университета недавно отметило свое трехлетие. Здесь приятно пахнет и по-домашнему оживленно: играет фоновая музыка, много растений и произведений искусства. Зданию с высокими потолками и оригинальным кафельным полом больше ста лет. Тартусцам адрес хорошо знаком – улица Пуусепа, 6. В этом доме жизнь ощущается особенно значимой и благословенной, несмотря на то, что путь в мир иной для многих начинается именно отсюда.
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