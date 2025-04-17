Тувике: содержание региональных аэропортов повышает цены на полеты из Таллинна

Содержание региональных аэропортов в Эстонии делает полеты из Таллиннского аэропорта дороже, и с экономической точки зрения они никогда не окупятся, отметил руководитель Таллиннского аэропорта Рийво Тувике в передаче Esimene stuudio на ETV.
- Руководитель Таллиннского аэропорта Рийво Тувике.
- Foto: Liis Treimann
«Наша обеспокоенность связана с постоянно растущей финансовой нагрузкой, которая ложится на Таллиннский аэропорт из-за региональных аэропортов. В прошлом году мы понесли убыток в 7,7 млн евро от региональных аэропортов. Эти средства должны появиться за счет чего-то. По сути это происходит за счет полетов из Таллинна. Тарифы Таллиннского аэропорта из-за этого выше. Соответственно, полеты из Таллинна становятся дороже», – сказал Тувике, передает rus.err.ee.
«С точки зрения международных связей очень важно, чтобы мы приняли какие-то решения о том, как мы будем в долгосрочной перспективе продолжать работу с региональными аэропортами. Важно, чтобы все расходы покрывались за счет таких регионально-политических механизмов», – добавил он.
По словам Тувике, авиакомпании ожидают от аэропортов дополнительных льгот и скидок, с помощью которых они могут повысить свою прибыльность: «Мы как аэропорт не можем сделать это в одиночку. Мы говорили об этом с государством. Один из вариантов, который мы обсуждаем, – это возможность направить прибыль, полученную от продажи самолетов Nordica, на развитие маршрутной сети аэропорта».
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