Закрытие Хитроу вызвало резкую критику в адрес инфраструктуры Великобритании

AS Tallinna Lennujaam вводит сбор за безопасность в размере 2,87 евро и увеличивает плату для пассажиров с особыми потребностями на 0,18 евро. Оба сбора будут включены в стоимость билета и начнут действовать в аэропортах Пярну, Курессааре и Кярдла с 1 января 2025 года, а в аэропортах Таллинна и Тарту – с 1 апреля 2025 года, сообщается в пресс-релизе.
В этом году так или иначе ожидалось повышение цен на авиабилеты, поскольку на рынке не хватает самолетов Boeing и Airbus, а спрос растет быстрее предложения, сообщил член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
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