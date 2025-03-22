Закрытие Хитроу вызвало резкую критику в адрес инфраструктуры Великобритании

AS Tallinna Lennujaam вводит сбор за безопасность в размере 2,87 евро и увеличивает плату для пассажиров с особыми потребностями на 0,18 евро. Оба сбора будут включены в стоимость билета и начнут действовать в аэропортах Пярну, Курессааре и Кярдла с 1 января 2025 года, а в аэропортах Таллинна и Тарту – с 1 апреля 2025 года, сообщается в пресс-релизе.