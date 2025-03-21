Лондонский аэропорт Хитроу закрыт из-за сильного пожара на близлежащей электроподстанции, передает DW
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- Аэропорт Хитроу в Лондоне. Foto: Shutterstock
Представитель воздушной гавани уточнил, что на ее значительной территории «отключена электроэнергия». Пока нет ясности, когда подача может быть восстановлена без перебоев.
Аэропорт не будет работать до 23.59 по местному времени 21 марта.
Сайт отслеживания полетов Flightradar24 сообщил, что по меньшей мере 120 самолетов, находившихся в воздухе и летевших в Хитроу, будут перенаправлены.
Обычно рейсы начинают выполняться около 05.00 после ночной паузы.
Хитроу – один из самых загруженных аэропортов мира, в прошлом году он принял рекордное количество пассажиров – 83,9 млн. Примерно каждые 45 секунд там приземляется или взлетает самолет.
Пассажирам было рекомендовано воздержаться от поездок в Хитроу и связаться со своей авиакомпанией, передало агентство dpa.
Пожар на подстанции: столб пламени и шлейф черного дыма
Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 км от аэропорта, около 16 000 домов могли остаться без электричества.
На снимках с места ЧП видны столб пламени и шлейф густого черного дыма.
Лондонская пожарная бригада (LFB) сообщила, что на месте происшествия – десять пожарных машин и около 70 огнеборцев.
По словам пожарных, загорелся трансформатор на подстанции, причина выясняется.
Около 150 человек были эвакуированы, выставлено 200-метровое оцепление.
LFB сообщила, что получила более 190 вызовов из-за инцидента. Жителей призвали держать окна и двери закрытыми в связи с задымлением.
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