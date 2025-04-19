Назад 19.04.25, 14:01 Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес Банкротный управляющий и основатель компании по производству электросамокатов Äike Mobility надеются как можно скорее продать бизнес. В то же время клиенты вынуждены мириться с неполадками.

«Мы понимаем, что возникла путаница и неопределённость, и в результате некоторые вещи могут работать не так, как ожидалось». Такой автоответ получают клиенты Äike Mobility, обращающиеся в службу поддержку компании. На фото – автор письма и бывший владелец компании Кристьян Марусте.

Foto: Liis Treimann

Основанная Кристьяном Марусте компания Äike Mobility обанкротилась месяц назад. Тогда Марусте выразил надежду, что бизнес быстро найдет нового владельца, который будет готов продолжить дело. Оптимизм Марусте не угас, но процесс банкротства оказался сложнее, чем он ожидал.

В то же время компания должна продолжать обслуживание клиентов, которые приобрели или взяли в аренду самокаты Äike – в ситуации, когда у фирмы нет сотрудников, а расходы пришлось свести фактически к нулю, это непросто.