Назад 12.03.25, 15:51 Проблемы мотоциклетного бизнеса, которые привели к банкротству Äike Mobility, начались несколько лет назад Трудности всемирно известной мотоциклетной компании KTM, которые привели к банкротству основанной в Эстонии Кристьяном Марусте компании по производству самокатов Äike Mobility, начались с пандемии коронавируса.

KTM со своей командой на соревнованиях MotoGP. Foto: Reuters/Scanpix

В ноябре предприятие KTM вместе с двумя дочерними компаниями подало в австрийский суд заявление о санации, чтобы продолжить бизнес, но при этом защититься от кредиторов. По текущим данным, общий долг производителя мотоциклов превышает 2,4 млрд евро.