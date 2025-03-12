Проблемы мотоциклетного бизнеса, которые привели к банкротству Äike Mobility, начались несколько лет назад
Трудности всемирно известной мотоциклетной компании KTM, которые привели к банкротству основанной в Эстонии Кристьяном Марусте компании по производству самокатов Äike Mobility, начались с пандемии коронавируса.
KTM со своей командой на соревнованиях MotoGP. Foto: Reuters/Scanpix
В ноябре предприятие KTM вместе с двумя дочерними компаниями подало в австрийский суд заявление о санации, чтобы продолжить бизнес, но при этом защититься от кредиторов. По текущим данным, общий долг производителя мотоциклов превышает 2,4 млрд евро.
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Еще год назад принадлежавший предпринимателю Кристьяну Марусте бизнес по производству самокатов Äike Mobility при новом собственнике обанкротился, так как его ключевой клиент KTM сам оказался в тяжелом положении.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.