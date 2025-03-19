Coop Pank обнародовал предложение по дивидендам

Одна из самых весомых компаний в моем портфеле, LHV Group только что опубликовала свой пятилетний прогноз, а глава группы удивил размышлениями на тему дополнительных дивидендов. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что сама LHV видит свое будущее в ближайшие годы более мрачным, чем в прошлом году.