Coop Pank обнародовал предложение по дивидендам

Одна из самых весомых компаний в моем портфеле, LHV Group только что опубликовала свой пятилетний прогноз, а глава группы удивил размышлениями на тему дополнительных дивидендов. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что сама LHV видит свое будущее в ближайшие годы более мрачным, чем в прошлом году.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.