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  • 19.03.25, 16:33

Coop Pank обнародовал предложение по дивидендам

Правление Coop Pank предложит выплатить акционерам дивиденды в размере 7,0 евроцента на акцию за счет прибыли прошлого финансового года.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
При сегодняшней цене акции в 2,065 евро это соответствует валовой дивидендной доходности в 3,4%.
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