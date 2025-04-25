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  • 25.04.25, 09:50

Меняются наказания за перевозку санкционных товаров

С воскресенья изменятся наказания за трансграничную перевозку наличных денег и товаров, передает Налогово-таможенный департамент.
Граница России и Эстонии. Фото иллюстративное.
  • Граница России и Эстонии. Фото иллюстративное.
  • Foto: Julia-Maria Linna
Поправки к закону вступят в силу 27 апреля. Согласно им, ввоз и вывоз санкционных товаров, а также наличных денег на сумму до 10 000 евро является наказуемым деянием и подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренным производством о проступке. Если сумма превышает 10 000 евро, деяния носят повторяющийся характер или совершаются группой лиц, то они подлежат уголовному наказанию. Налогово-таможенный департамент (НТД) ведет производства в отношении вышеназванных правонарушений.
«Более обширной целью санкций является защита мира на международном уровне. НТД, как лицо, применяющее санкции, занимает важную роль в обеспечении безопасности; поскольку ресурсы, необходимые для войны, пытаются доставлять ежедневно как в Россию, так и из России в Европейский Союз, но теперь таможенники получили более эффективные рычаги для предотвращения этого», – сказал генеральный директор НТД Райго Ууккиви.
Если ранее санкционные нарушения подлежали рассмотрению только в уголовном порядке, то теперь законодатель позволяет это делать в рамках производства по делу о проступках, причем стоимость этих нарушений составляет менее 10 000 евро. Штраф до 2400 евро или арест предусмотрен в качестве наказания за проступки для физических лиц, а для юридических лиц – до 400 000 евро. Помимо этого, НТД получает право конфисковать товары в рамках ускоренного производства. Совершение проступка повторно считается уголовным преступлением.
Тюремное заключение сроком до 6 лет предусматривается в качестве наказания для физических лиц за преступления, связанные с перевозкой наличных денег и товаров, попавших под санкции, а для юридических лиц – денежное наказание в размере до 40 000 000 евро. Если до сих пор санкционные нарушения были наказуемы только в том случае, если они были совершены умышленно, то с 27 апреля будут наказывать за действия, совершенные по неосторожности (легкомыслию или небрежности).
Отдел таможенного контроля НТД будет вести производства о проступках, касающихся санкционных нарушений, а его следственный отдел будет рассматривать преступления, совершенные в этой сфере.
НТД напоминает, что перед тем, как пересекать границу, необходимо очень внимательно ознакомиться с действующими запретами и ограничениями для того, чтобы не брать с собой запрещенные товары. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте НТД или по телефону службы поддержки клиентов по таможенным вопросам.
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